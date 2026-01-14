鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-14 12:10

美國眾議院周一 (12 日) 以 369 票對 22 票的壓倒性結果通過《遠端存取安全法案》(H.R.2683)，旨在堵住美國出口管制體系關鍵漏洞。該法案將「遠端存取」受控技術納入監管，標誌著美國出口管制從傳統的實體約束向數位行為監管的實質轉型。

長期以來，美國出口管制法律體系主要針對晶片、設備等技術的跨境實體轉移，但隨著雲端運算和遠端算力服務的興起，外國實體可透過網路連線遠端呼叫美國高端技術，尤其是 AI 晶片，而不用實際進口硬體。這種數位化存取方式在法律框架中存在監管空白，被視為重大漏洞。

《遠端存取安全法案》的核心正是將上述「遠端存取」行為正式納入《出口管制改革法案》的監管範疇，授權美國商務部工業與安全局 (BIS) 對相關行為進行許可、限製或處罰。

根據《遠端存取安全法案》定義，「遠端存取」指外國主體透過網際網路或雲端運算服務，在實體位置之外存取受美國出口管制的技術或設備。

具體而言，以下三類遠端存取將被嚴格管控：一是用於訓練 AI 模型，尤其是能降低大規模殺傷性武器設計門檻或實施網路攻擊的模型；二是存取可能威脅網路安全的量子電腦；三是取得駭客工具。

上述法案的通過也意味著，即便晶片未被運往美國之外，只要外國實體透過網路遠端呼叫其功能，就可能構成違法。

美國眾議院通過法案後仍需要參議院審議，並由總統簽署生效。一旦落地，將對全球雲端服務商、半導體廠商及 AI 研發機構產生深遠影響，例如外國公司租用美國雲端算力訓練大模型、美國雲端廠商向敏感地區客戶提供高端算力，甚至外國人在境外遠端操控美國本土伺服器上的受控技術，均可能被認定為違規。即便外國企業透過海外子公司或空殼公司規避監管，只要實質控制權歸屬敏感實體，仍可能被追責。

業界人士分析，此舉是美國在 AI 競賽中對關鍵技術外流的最新防禦措施。透過將監管觸角延伸至數位服務層面，試圖建構涵蓋「晶片不出境、能力不外洩」的全鏈條管控系統，這不僅將重塑全球雲端運算和 AI 研發的合規規則，也可能加劇中美等國在高科技領域的博弈。