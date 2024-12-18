豪車市場崩！保時捷中國區爆裁員30% 官方回應來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-18 08:40

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保時捷中國區在失去保時捷全球最大單一市場的身份後，調整箭在弦上。從組織架構調整到經銷商規模縮減，這家豪華品牌製造商試圖通過在中國市場精簡業務，維持利潤增長，熬過難關。

據《界面新聞》報導，市場消息周二（17 日）稱，保時捷啟動中國區裁員，正式員工和外包員工的裁員比例分別為 10% 和 30%，補償方案為「N+6」。一位接近保時捷中國人士證實了裁員傳聞，縮減規模約 30%，賠償金額或為「N+3」。

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王強（化名）等內部員工告訴《汽車公社》，這一輪裁員從 12 月初就開始了，前後已經裁了兩周左右。「每個人談下來的賠償方案並不一樣，不一定每個人都能拿到『N+6』。」

保時捷中國員工李華（化名）則表示，保時捷中國計劃裁撤近 100 個崗位，基本上正式工和外包工各佔一半，目前正式員工裁員接近尾聲。按保時捷中國 400 人左右的員工人數計算，這一輪裁員的比重已接近 30%。

保時捷中國否認中國區裁員，但保時捷中國承認內部組織架構重組。官方表示，正在提升各部門和項目的效率，根據實際情況，相關措施涉及間接和直接人力成本。

今年保時捷本應該通過新品攻勢維持銷量穩定和利潤增長。在北京車展上，保時捷發布了中國專屬的新款 Taycan 4 和起售價人民幣 72.8 萬元的全新純電車型 MACAN，後者是保時捷購車門檻最低的電動車型。但這些產品未能給保時捷帶來明顯增益，卻反而陷入量價齊失的窘境。

由於新能源轉型不力和豪華車市場規模縮緊，今年前三季保時捷在華交車量驟降 30%，以 4.32 萬輛位居北美和歐洲市場之後。中國曾連續 8 年位居保時捷全球最大單一市場。

另據大眾集團三季度財報數據顯示，保時捷前三季營業利潤為 9.74 億歐元，較一年前銳減 41%，營業利潤率降至 10.7%，低於公司預期的 17% 至 19% 的中期利潤率目標。

一位接近保時捷的人士表示，新冠肺炎疫情和晶片短缺危機，讓保時捷在供不應求的市場環境中錯估發展形勢，大肆擴張經銷商網絡，設定了較高的新車銷售目標。

當市場發生轉變之時，保時捷未能及時調整。經銷商頻繁降價促銷，清理庫存，直接影響了保時捷的「奢侈品」屬性。

今年 9 月，新上任的保時捷中國總裁潘勵馳在密集調研 100 天後，首要核心舉措是收縮保時捷在華銷售網絡。到 2026 年，保時捷中國網絡數量將從現有的 150 家降至 100 家。

他表示，目前客戶需求下滑、銷量縮減，經銷商網絡調整勢在必行，以保障合作夥伴在本地市場的盈利能力。在他看來，如果銷量疲軟，沒有必要一味提升銷量目標，更重要的是保證品牌價值和品質。