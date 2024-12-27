保時捷賓士等豪車品牌溢價不再吃香 這款國產高端SUV幫中國品牌逆勢站穩市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-27 17:29

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豪華車市場的爭鬥與淘汰是今年中國汽車市場的一大看點，傳統豪華汽車品牌如保時捷與賓士今年前三季在中國銷量分別年減 29% 跟至少 10%，中國國產車廠如問界 M9 則逆勢崛起，顯示中國品牌已站穩豪車市場。

《36 氪》報導，售價人民幣 46.98 到 56.98 萬元 (約 214 萬到 259 萬台幣) 的 M9，今年累計訂單破 20 萬輛。這款國產高端 SUV 將問鼎 2024 年中國車市 50 萬元以上車款銷量榜，出現一款年訂單破 20 萬輛的豪華車款，是中國汽車史上首次，顯示中國豪華車市場正在「變天」。

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高端化一直是中國汽車的重要命題。過去數十年，自主品牌的產品價位從人民幣數萬元進階至 10 萬元，且自新能源汽車蓬勃發展以來，20 至 30 萬元級也被逐漸攻破。

今年，自主品牌不斷向 50 萬元級車款發起猛攻，且已經擁有衝破外資合資品牌封鎖的趨勢。年初，售價 55.98 萬的理想 MEGA 上市，該款純電動車已成為 50 萬元以上 MPV 銷量榜的第二名，僅次於豐田 Alphard。

今年 2 月開始交車的問界 M9 自去年 12 月上市以來，累計訂單超過 20 萬，連續好幾個月稱霸 50 萬人民幣以上銷量榜首。

中國國產豪華車銷量蒸蒸日上的同時，傳統豪華品牌的生存空間則受到挑戰。賓士、保時捷、BMW、奧迪等一線豪華品牌今年前三季在中國銷量分別下滑 10.2%、28.7%、29.8%、3.8%。二線豪華品牌中，Volvo 下跌 9%，凱迪拉克下降 28.6%，勞斯萊斯、賓利、麥凱倫等更面臨利潤大減。

雖然外資合資品牌在總銷量上仍佔大部份市場，但中國國產豪華車的成功顯示豪華車市場的消費者偏好正在轉移。

當前全球經濟不確定性大幅削弱民眾消費力，奢侈品的短期顧客與炫耀型買家正在減少，少數真正的奢侈品消費客戶也因社會文化因素影響，推遲或減少此類物品購買，「高溢價」豪華車的銷量自然因此下降。

雖然人們不願意為「高溢價」買單，但購買需求仍然存在。自主車廠在此背景下選擇順勢而為，放棄高溢價的豪華車策略，以智慧汽車產業鏈優勢，來提供新時代的豪華選擇。

以問界 M9 為例，這款售價 46.98 萬元起的 SUV 車型，空間與舒適性較 61.5 萬元起售的寶馬 X5 更大，同時擁有 BBA 尚未具備的高階智能駕駛及智慧座艙能力。M9 的豪華以更加實在的功能豪華形態呈現了。在消費降級的社會背景下，問界 M9 為豪華車使用者提供一個「買到就是賺到」的選擇。

問界 M9 是一款 50 萬人民幣級別的豪華車，這樣的訂單增長速度，在中國汽車歷史上都是沒有先例的。

目前，M9 是唯一搭載華為智慧汽車全棧科技的產品。從晶片、硬體到軟體與生態，華為掌握了核心技術的自主研發權。

歐美豪華車的溢價建立在百年汽車工業歷史上，是品牌價值的紅利，中國自主品牌的高端化，走的其實是一條從技術豪華到品牌豪華的漸進式路線。

在新能源汽車行業發展早期，自主品牌的研發重心集中在三電領域，中國如今在汽車動力電池技術領域已處於世界領先地位，電機電控表現出色，電子電氣架構更是已經向歐美車廠反向輸出。

三電技術的發展，快速建立了新能源汽車的品牌發展基礎，中國品牌走向汽車使用體驗的優化，智慧化相關體驗便是中國自主品牌彎道超車的利器。