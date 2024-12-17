全球自行車業首家 巨大入選「DJSI道瓊永續新興市場指數」成分股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-17 16:48

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美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）於 16 日公布 2024 年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）最新成分股名單，巨大 (9921-TW) 榮耀躋身新興市場成分股（DJSI Emerging Markets），成為全球自行車產業首家入選 DJSI 榜單的企業。此項殊榮凸顯巨大集團在環境保護、社會責任及公司治理等面向上的卓越表現，並為全球自行車產業開創全新標竿。

巨大指出，在評比結果中，巨大集團於環境、社會及公司治理三大面向的綜合表現，位居運動設備與電子消費（The leisure equipment and consumer electronics）產業前 6%，多項指標表現遠高於同業平均。在氣候策略、產品管理及勞動實踐項目方面，更大幅超越產業平均水準，其中氣候策略項目更榮獲該類別最高分。巨大集團訂立 2030 年減碳 25% 的目標，並在台灣與中國製造廠已達成絕對減碳 22.48% 的成就，以持續推進低碳經營進程。

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DJSI 由美國標普道瓊指數公司與瑞士永續集團（RobecoSAM）於 1999 年共同推出，為全球首項企業永續投資評比指標，每年邀請全球數千家企業參與，其透過嚴謹的企業永續評鑑方法（Corporate Sustainability Assessment, CSA），針對環境、社會與公司治理（ESG）三大面向評比企業的永續發展能力。唯有各產業中永續發展表現名列前 10% 的領導企業，方能獲得 DJSI 成分股席位。巨大集團此次入選，象徵其在 ESG 策略佈局與執行上已達全球頂尖水準。