全球自行車業首家 巨大入選「DJSI道瓊永續新興市場指數」成分股

巨大指出,在評比結果中,巨大集團於環境、社會及公司治理三大面向的綜合表現,位居運動設備與電子消費(The leisure equipment and consumer electronics)產業前 6%,多項指標表現遠高於同業平均。在氣候策略、產品管理及勞動實踐項目方面,更大幅超越產業平均水準,其中氣候策略項目更榮獲該類別最高分。巨大集團訂立 2030 年減碳 25% 的目標,並在台灣與中國製造廠已達成絕對減碳 22.48% 的成就,以持續推進低碳經營進程。

近年來,巨大集團以「Cycling for a Better Future」為核心理念,深耕 ESG 精神於業務實務中,推動創新低碳生活、轉型價值循環與促進多元共融的企業策略。巨大集團也積極推出採用永續材料的多樣化產品,並以「A Trail to Zero.」為行銷訴求,展現品牌正向轉型與價值重塑的決心。巨大集團將持續擴大 ESG 影響力,發揮領導產業轉型與共好發展的力量,為全球自行車產業訂立永續經營的新標竿。