巨大以2010萬美元取得Stages Cycling品牌與資產跨足健身器材

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-14 18:51

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自行車廠龍頭廠巨大 (9921-TW) 集團跨足健身器材業務有譜，為擴大業務範疇，計劃將騎車生態圈由戶外延伸到室內，巨大今 (14) 日公告參與美國運動器材商 Foundation Fitness.LLC 及其關係企業的資產拍賣競標結果，由子公司以 2010 萬美元 (約新台幣 6.42 億元) 取得其部分資產。

巨大主管指出，取得的此一標案內容爲併購其旗下的美國專業室內自行車（俗稱飛輪）Stages Cycling 的品牌與資產，並藉此進軍全球室內運動器材產業，即將於近期內完成完成交割作業。

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Stages Cycling 為北美商用室內自行車領導品牌之一，營運強項在飛輪的設計及行銷，巨大多年來為 Stages Cycling 品牌代工生產飛輪器材，但 Stages 因疫情期間家用與室內健身市場衰退、美國通膨升息等不利因素影響，營運大幅衰退，去年母公司 Foundation Fitness 爆發破產危機後，Stages Cycling 進入資產拍賣程序，並由巨大今天宣布以 2010 萬美元於 Stages Cycling 資產競標中得標。

Stages 品牌創立於 2009 年，主要產品為室內自行車與功率計，為北美商用室內自行車領導品牌之一，許多大型連鎖健身中心都是 Stages 的客戶；在室外騎行領域產品，Stages 所銷售的功率計及碼表，在一般自行車消費者也享有極佳的口碑。

巨大爲美國 Stages 商用室內自行車的代工廠商，巨大原評估對 Stages 投資有助擴展巨大集團於室內騎乘 在家庭及健身房商用領域的事業版圖， 未來規劃透過室內與室外騎行工具結合，將可提供消費者更全方位的騎乘體驗，讓戶外騎乘者體驗完整的室內訓練及雲端線上課程，也將室內健身客群帶到戶外，享受戶外騎乘的樂趣，建構線上線下完整體驗之最佳騎乘生態圈布局，以達成逐步提升未來營運績效的長期目標。