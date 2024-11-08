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巨大前三季稅後純益21.7億元年減30% 每股純益5.54元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 19:44

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巨大執行長劉湧昌。(鉅亨網記者張欽發攝)

巨大 (9921-TW) 今 (8) 日通過 2024 年前三季財報，集團合併營收新台幣 576.9 億元，較去年同期下降 7.1%，稅後純益 21.7 億元，較去年同期減少 30%，前三季每股純益爲 5.54 元。 

巨大 2024 年第三季營收 204.58 億元，毛利率 18.47%，季減 3.69 個百分點，年減 14.48 個百分點，稅後純益 4.99 億元，季減 56.71%，年減 54.76%，每股純益 1.27 元。獲利下滑主要受到提列存貨跌價損失影響，及匯兌利益較去年同期減少影響。


巨大 2024 年前三季營收 576.87 億元，毛利率 20.29%，年減 2.89 個百分點，稅後純益 21.7 億元，較去年同期減少 30%，前三季每股純益爲 5.54 元。 

巨大指出，歐美市場庫存持續下降，但經銷商及代工客戶對於下單仍然保守，銷售復甦緩慢。 中國市場自疫情之後，因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，帶動捷安特中國業績大幅成長，巨大對中國市場長期發展深具信心。

為擴展室內騎乘領域 (Indoor Cycling) 之事業版圖，巨大集團於今年 9 月收購 Stages Cycling 品牌的資產。Stages 主要產品為室內自行車，為美國商用室內自行車運動知名品牌之一，許多連鎖健身房都是 Stages 的客戶，巨大將持續提供 Stages 客戶最佳的產品與服務。

展望市場狀況，全球大環境仍充滿挑戰，巨大指出，將持續致力於產品創新，強化集團競爭優勢。

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