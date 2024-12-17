新鉅科明日暫停交易 估與台中后里中科園區廠房開標有關
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-17 19:06
光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 明 (18) 日因有重大訊息待公布，明日暫停交易，市場猜測與新鉅科明日出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓案開標有關 ，若完成處分，有望挹注業外收益，有助於新鉅科大幅改善財務結構。
新鉅科此一標售案尤以積極擴張且需廠急切的台灣半導體產廠商最可望出線，估成交金額將逾 30 億元。
新鉅科位於中科后里園區七星基地上的總部廠房標售案，坐落基地雙面臨路，基地面積達 15,136 坪，建物為地上 6 層、地下 1 層的技廠房，建物總面積約為 1 萬 9,939 坪。最新的帳面價值在 24.32 億元，標售底價也高於此一數字。
新鉅科擬標售的中科廠房設計新穎且規劃完善，2021 年下半年啟用，屋齡僅 3 年，適合半導體、光電業等高科技產業使用，可快速完成設備進駐與產線布置，有效縮短建置時程。此外，基地內預留充足的二期開發腹地可興建廠房，有助於企業中長期發展的空間規劃彈性。
目前台灣半導體業由台積電 (2330-TW) 積極帶領先進製程的擴張，而新鉅科的此一中科園區內新廠房標售案，推估以積極擴張且需廠急切的台灣半導體產廠商最可望出線，估成交金額將逾 30 億元；如此一案件由半導體業出手拿下，將爲光學元件在中科園區繼玉晶光 (3406-TW) 對矽品售出中科園區內廠房後的兩產業資產交易案。
今年以來，台積電 (2330-TW) 以 171 億元購置群創 (3481-TW) 南科廠房、台灣美光以 74 億元購買友達 (2409-TW) 台南廠房。
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