走入淡季 巨大11月營收45.88億元月減5% 年減16%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 18:36

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自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (10) 日公布最新營收。在淡季效應之下，11 月營收下滑爲 45.88 億元，月減 5.81%，年減 16.11%；2024 年 1-11 月營收 671.46 億元，年減 7.74%。巨 大自 9 月以來，單月營收連續 3 個月呈現年.、月雙減。

巨大指出，11 月營收較去年同期下降，主要受到歐美市場及中國內銷邁入傳統銷售淡季，需求放緩，以及捷安特中國內銷去年同期高基期的影響。

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巨大 2024 年前三季營收 576.87 億元，毛利率 20.29%，年減 2.89 個百分點，稅後純益 21.7 億元，較去年同期減少 30%，前三季每股純益爲 5.54 元。

巨大指出，歐美市場庫存持續下降，但經銷商及代工客戶對於下單仍然保守，銷售復甦緩慢。 中國市場自疫情之後，因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，帶動捷安特中國業績大幅成長，巨大對中國市場長期發展深具信心。