鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 02:30

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根據《華爾街日報》(WSJ)報導，美國總統川普周三 (25 日) 表示，俄羅斯總統普丁是目前最難說服終結烏克蘭戰爭的領導人，並強調他將親自與普丁對話，尋求和平解方。不過他並未透露具體會談時程。川普的發言也象徵他對北約 (NATO) 態度出現明顯轉變，從過去的批評者轉為公開支持。

川普批普丁挺北約 立場180度大轉彎(圖：REUTERS/TPG)

川普在北約高峰會結束時的記者會上表示：「比大家想像得還困難。普丁是最難搞的那個人。普丁真的該讓這場戰爭結束了。」這是川普在先前曾將烏克蘭總統澤倫斯基視為戰爭責任方後，對普丁發出少見的直接批評。

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川普表示自己即將與普丁進行通話，「看看能不能把這場戰爭結束」，但強調現階段仍無具體日期。他並罕見稱讚澤倫斯基「在打一場英勇的仗，很艱難」，對烏克蘭展現更多同情。

在此次北約峰會場邊，川普曾與澤倫斯基進行會晤。他在記者會上表示，美國正在考慮提供更多愛國者 (Patriot) 飛彈系統給烏克蘭，並未排除進一步提供安全援助的可能。他指出，若有需要，可能會在現有北約盟國提供的 350 億美元援助基礎上，追加美方資金。

記者會期間，川普聽聞一位烏克蘭記者提到其丈夫正在前線對抗俄軍，顯得情緒受觸動，表示：「祝你好運…… 我看得出這對妳很難受。請代我問候妳丈夫，好嗎？」

立場大轉彎 川普罕見讚揚北約

此次記者會也標誌川普對北約態度的重大轉折。他過去曾多次批評北約是「對美國的敲詐勒索」，但現在則明確表示：「這不是一場騙局 (rip-off)。」

川普回憶道，他原本帶著義務感參與這場峰會，但會後對北約態度產生改觀，「我一開始只是為了該做的事而來，但離開時我變得有些不同了。」他提到，多位歐洲領袖表達了對各自國家的熱情與對美國的依賴，「他們想保護自己的國家，他們需要美國，少了美國，一切就不一樣了。」

這與川普在 2016 年總統大選期間的發言形成鮮明對比。當時他批評北約成員國「占美國便宜」，而美國「什麼也不做」。如今他的立場明顯軟化，顯示其對國際安全架構的重新評估。