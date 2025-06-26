鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 01:42

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輝達 (NVDA-US) 股價周三 (25 日) 再度走高，盤中漲逾 3%，挑戰歷史新高，儘管美國對中國的人工智慧 (AI) 晶片出口管制日益嚴格，投資人對輝達在 AI 領域的領先地位仍深具信心。

輝達盤中股價創歷史新高 超車微軟躍居市值冠軍(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，輝達股價盤中最高達每股 153.57 美元，超越 1 月 6 日所創的歷史收盤價 149.43 美元。該股本月迄今上漲約 12%，5 月更勁揚 24%，市場熱度未歇。截至最新盤中，輝達市值約達 3.7 兆美元，暫時超越其大客戶微軟 (MSFT-US)，躍居全球市值最高公司，蘋果(AAPL-US) 則排第三，市值約 3 兆美元。

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儘管今年股價漲勢驚人，但輝達對中國市場的展望依舊黯淡。執行長黃仁勳上月曾直言，對美國產業而言，「500 億美元的中國市場已形同關閉」。川普政府 4 月進一步加強對 AI 晶片出口的限制，禁止輝達為中國市場量身打造的 H20 晶片銷售。輝達表示，這波新規將導致營收損失達 80 億美元，並需提列 45 億美元的存貨損失。

美方官員也透露，後續還會有更廣泛的新一波 AI 晶片出口管制措施上路，可能再度擴大對輝達的影響。但在此逆風之下，輝達 5 月財報仍顯示強勁表現，年增 69% 的總營收主要由資料中心業務推升，該業務年增幅高達 73%。根據 LSEG 資料，市場預期輝達本會計年度營收將成長 53%，總額上看近 2,000 億美元。