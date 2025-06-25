美國經濟面臨比衰退更糟的局面 頂尖經濟學家的4大預測
鉅亨網編譯王貞懿
阿波羅全球管理公司 (APO-US) 首席經濟學家 Torsten Sløk 警告，美國正處於停滯性通膨的關鍵轉折點。這種經濟成長放緩但通膨居高不下的兩難情境，比典型的經濟衰退更難解決。
據《商業內幕》周三 (25 日) 報導，Sløk 在周一發布的白皮書中指出，美國總統川普的關稅政策是引發停滯性通膨風險的主因。他解釋，關稅調升通常會帶來停滯性通膨衝擊，一方面增加經濟放緩機率，另一方面推升物價。華爾街今年對美國經濟成長的預測已經下修，通膨預測卻調高，「這正是停滯性通膨的典型特徵。」
斯洛克對當前環境下的美國經濟提出四項預測：
1. GDP 將從去年高點腰斬
Sløk 估計，2025 年 GDP 成長可能放緩至約 1.2%。相較於 2024 年第三季 GDP 年增 3.1% 的高點，經濟成長將被削減超過一半。
根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 最新估計，2025 年第一季 GDP 下降 0.3%，這是美國經濟自 2022 年以來首次收縮。
2. 2025 年通膨將維持高於平均的水準
根據阿波羅預測，通膨到年底可能徘徊在 3% 左右。
該公司表示，這較先前預測「大幅增加」。在川普 4 月宣布全面關稅前，該公司預估通膨約為 2.4%。
3. 失業率將持續上升至 2026 年
美國失業率將在未來至少 18 個月持續攀升。阿波羅估計，失業率可能從目前的 4.2% 上升至 2025 年的 4.4%，並在 2026 年升至 5% 或更高。
雖然阿波羅對年底失業率的預測在歷史上仍屬低位，但失業率上升歷來與經濟經歷停滯性通膨有關。
當美國在 70 和 80 年代經歷停滯性通膨時，據美國勞工統計局數據，失業率在 1975 年達到約 9% 的高峰，之後降溫並在 80 年代初再次攀升至 10.8% 的另一個高峰。
4. 經濟最快今夏就可能面臨衰退
阿波羅估計未來 12 個月發生衰退的機率為 25%。Sløk 表示，在川普關稅政策前，公司今年完全沒有預期衰退。
他表示，經濟最快今夏就可能陷入衰退。他今年曾提出「自願貿易重整衰退」一詞，指的是關稅將導致美國港口和卡車運輸需求放緩，造成貨架空置、企業銷售下滑。他認為這種風險依然存在，因為川普解放日關稅的影響「仍在貿易管道中發酵」。
值得注意的是，近幾個月來，Sløk 一直警告停滯性通膨和潛在衰退的風險，儘管華爾街大多數預測師普遍預期經濟今年將避免衰退，特別是美國在貿易談判方面持續取得進展。
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