走入淡季 巨大10月營收48.71億元月減19% 年減6.54%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-11 17:57
自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (11) 日公布最新營收，2024 年 10 月巨大營收爲 48.71 億元，月減 19.2%，年減 6.54%，主要是市場已走入淡季的影響，巨大 2024 年 1-10 月營收爲 625.57 億元，年減 7.06%。
而美利達 (9914-TW)2024 年 10 月營收 19.96 億元，月減 21.92%，年增 30.91%，2024 年 1-10 月營收 258.71 億元，年增 7.55%。
巨大 2024 年第三季營收 204.58 億元，毛利率 18.47%，季減 3.69 個百分點，年減 14.48 個百分點，稅後純益 4.99 億元，季減 56.71%，年減 54.76%，每股純益 1.27 元。獲利下滑主要受到提列存貨跌價損失影響，及匯兌利益較去年同期減少影響。
巨大 2024 年前三季營收 576.87 億元，毛利率 20.29%，年減 2.89 個百分點，稅後純益 21.7 億元，較去年同期減少 30%，前三季每股純益爲 5.54 元。
巨大指出，歐美市場庫存持續下降，但經銷商及代工客戶對於下單仍然保守，銷售復甦緩慢。 中國市場自疫情之後，因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，帶動捷安特中國業績大幅成長，巨大對中國市場長期發展深具信心。
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