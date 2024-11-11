走入淡季 巨大10月營收48.71億元月減19% 年減6.54%

自行車整車廠巨大 ( 9921-TW ) 今 (11) 日公布最新營收，2024 年 10 月巨大營收爲 48.71 億元，月減 19.2%，年減 6.54%，主要是市場已走入淡季的影響，巨大 2024 年 1-10 月營收爲 625.57 億元，年減 7.06%。

‌



巨大指出，歐美市場庫存持續下降，但經銷商及代工客戶對於下單仍然保守，銷售復甦緩慢。 中國市場自疫情之後，因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，帶動捷安特中國業績大幅成長，巨大對中國市場長期發展深具信心。