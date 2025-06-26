輝達股價創新高 黃仁勳：機器人將是AI外最大的晶片成長機遇

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-26 04:22

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輝達股價周三創下歷史新高，重奪全球市值第一大寶座。(圖:Reuters/TPG)

黃仁勳股東會上回應與會者提問時說：「我們公司有許多成長機會，其中 AI 和機器人是最大的兩個，代表數兆美元的成長機遇。」

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一年多前，輝達改變業務部門報告方式，將汽車和機器人部門合併為同一項目。5 月，輝達表示該業務單位季度營收為 5.67 億美元，約占公司總營收的 1%，年增 72%。

過去三年來，輝達營收因強勁的資料中心 GPU 需求而飆升。總營收從 2023 會計年度約 270 億美元飆升至去年的 1,305 億美元，分析師預期今年營收將接近 2,000 億美元。

周三，輝達股價創下歷史新高，推升市值至 3.75 兆美元，剛好超越微軟 (MSFT) 成為全球最有價值的公司。

雖然機器人業務目前對輝達來說規模相對較小，但黃仁勳表示，相關應用將需要該公司的資料中心 AI 晶片來訓練軟體，以及安裝在自駕車和機器人中的其他晶片。

黃仁勳再次重申，輝達已不只是一家晶片供應商，而更像是「AI 基礎設施」或「運算平台」供應商。