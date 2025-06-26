輝達股價創新高 黃仁勳：機器人將是AI外最大的晶片成長機遇
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周三 (25 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在年度股東會上表示，除了 AI 外，機器人產業代表該晶片製造商最大的潛在成長市場，自駕車將是該技術的首個重大商用應用。他預期未來將有數十億台機器人和數億輛自駕車採用輝達技術。
黃仁勳股東會上回應與會者提問時說：「我們公司有許多成長機會，其中 AI 和機器人是最大的兩個，代表數兆美元的成長機遇。」
一年多前，輝達改變業務部門報告方式，將汽車和機器人部門合併為同一項目。5 月，輝達表示該業務單位季度營收為 5.67 億美元，約占公司總營收的 1%，年增 72%。
過去三年來，輝達營收因強勁的資料中心 GPU 需求而飆升。總營收從 2023 會計年度約 270 億美元飆升至去年的 1,305 億美元，分析師預期今年營收將接近 2,000 億美元。
周三，輝達股價創下歷史新高，推升市值至 3.75 兆美元，剛好超越微軟 (MSFT) 成為全球最有價值的公司。
雖然機器人業務目前對輝達來說規模相對較小，但黃仁勳表示，相關應用將需要該公司的資料中心 AI 晶片來訓練軟體，以及安裝在自駕車和機器人中的其他晶片。
黃仁勳再次重申，輝達已不只是一家晶片供應商，而更像是「AI 基礎設施」或「運算平台」供應商。
在年度股東會上，股東批准了公司高階主管薪酬計畫，並重新選出全部 13 名董事會成員。而股東提出的製作更詳細多元化報告和改變股東會程序的外部提案未獲通過。
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