威剛宣布籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》紀錄12強奪冠奇幻歷程

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-17 14:47

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中華隊勇奪 2024 年世界 12 強棒球錦標賽冠軍，為全民奪得首座三大國際賽冠軍，寫下中華棒球史不朽新頁，全民感動沸騰，威剛 (3260-TW) 董事長陳立白也在今 (17) 日宣布籌拍籌拍電影《冠軍之路 Team Taiwan》。

陳立白致詞時表示，自己就讀於棒球名校嘉義朴子國小，也是朴子國小傑出校友，當初自己雖然熱愛棒球，也曾擔任投手，但並未入選少棒隊，此次中華隊奪冠後，也期望將激勵人心的時刻分享給大家。

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威剛今日宣布將以 12 強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路 Team Taiwan》，包括文策院董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌、中國信託育樂董事長陳國恩、中信金控副總經理吳修辰、中信創投資深副總經理邱明慧、富邦集團台灣大哥大副總經理鄭偉柏、台灣運彩總經理林博泰、伊林娛樂副董事長陳婉若等各界重量級貴賓均出席相挺。

此外，威剛現場活動也邀請 12 強賽中表現精彩的兩位投手陳冠宇、郭俊麟、外野手林安可及投手教練林岳平共同出席支持。

朴子國小曾在 1979 及 1982 年代表中華隊參加威廉波特少棒賽，分別取得世界冠軍和亞軍的佳績，也培養出康明杉、陳瑞昌、陳瑞振等多名知名棒球選手。陳立白因熱愛棒球，有感母校及多所偏鄉國小棒球隊設備不足，不但在 2019 年媒合台灣運彩公司捐贈棒球器材回饋母校，並陸續捐助多所偏鄉小學棒球隊，期能協助深耕強化各地區棒球實力。

陳立白也因熱愛棒球的心，決定籌拍棒球電影，特別邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部冠軍電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。