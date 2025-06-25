鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-25 21:44

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美股周三 (25 日) 開盤小幅震盪，標普 500 與那斯達克指數接近歷史高點，投資人觀望聯準會 (Fed) 主席鮑爾國會證詞結尾，尋找利率政策新線索。隨著以伊衝突出現停火跡象，地緣政治壓力暫時緩解，市場焦點重回美國通膨與降息前景，帶動主要指數靠近紀錄水準。

〈美股早盤〉標普500指數與那指接近歷史新高 投資人觀望鮑爾談話(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 135 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.7%。

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投資人將密切關注鮑爾周三在參議院的證詞，尋找利率前景的進一步線索。昨日鮑爾向眾議院議員發表談話，並搭配近期疲軟的消費數據，進一步推升市場對 2025 年加快降息步調的預期。目前利率交換市場預估，聯準會 7 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 15%，年底前將有至少兩次降息。

在美伊戰事導致市場短期震盪後，投資人目光逐漸轉向美國經濟基本面，並關注貿易風險與財政壓力如何影響企業獲利與成長動能。目前以色列與伊朗之間的停火協議仍大致維持穩定，雙方各自宣稱在衝突中獲勝。

Coutts 資產配置主管 Lilian Chovin 表示：「市場現在轉而關注下一件大事，也就是關稅期限與央行政策。我們處於一個新的循環中，稍微疲弱的經濟成長動能反而受到市場歡迎，因為它帶來了重新降息的希望。」

標普 500 指數目前距離歷史高點僅約 1%，自 4 月受關稅消息衝擊下挫後強勁反彈。不過部分分析師警告，市場可能過於自滿，潛在風險依然存在，包括地緣政治局勢升溫的可能性，以及美國總統川普即將於兩週內啟動的新一波關稅，迄今談判進展有限。

瑞銀集團 (UBS) 首席策略師 Bhanu Baweja 接受《彭博》電視訪問時指出：「隨著 7 月 9 日的關稅期限臨近，目前市場並未將任何關稅風險納入價格，現在最該做的是保持謹慎。我們不會在此時追高市場。」

與伊朗和以色列衝突密切相關的布蘭特原油價格上漲 0.4%，回升至每桶 67 美元以上，結束了 2022 年以來最大兩日跌幅後的反彈走勢。

截至台北時間周三（25 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.81%，至每股 150.57 美元

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.99%，至每股 377.12 美元

根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 的數據，由於消費者轉向價格更低的中國電動車，特斯拉 5 月在歐洲的新車銷量連續第五個月下滑。ACEA 周三發布的數據顯示，特斯拉 5 月在歐盟、英國和歐洲自由貿易聯盟的汽車銷量較去年同期下降 27.9% 至 13863 輛。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤股價下跌 4.88%，至每股 218.30 美元

聯邦快遞周三對未來一年的業績保持謹慎，並預計本季獲利低於市場預期，因為該公司正應對美國關稅壓力導致的全球需求波動其股價在周三盤前下跌近 6%。執行長在財報網路直播中表示，「全球需求環境依然動盪。」 該公司未能提供全年獲利和收入財測，並指出美國貿易政策存在不確定性，尤其是與中國相關的政策。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：