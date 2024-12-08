本週操盤筆記：美國11月CPI、歐洲央行利率決策、OPEC月報

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-08 21:50

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本週操盤筆記 (1209-1213)

1. 美國 11 月 CPI、PPI

美國將於本週三 (11 日) 公布 11 月 CPI 報告、週四 (12 日)PPI 報告也會出爐。近期報告顯示通膨降溫進展有所放緩，聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前也重申不急著降息的立場。

10 月 CPI 增速仍保持堅挺，凸顯 Fed 對抗通膨緩慢和令人沮喪的本質，雖然降溫速度停滯有時候會持續數月，但這也顯現決策者在控制物價方面持續面臨風險。

至於就業市場已經不再是通膨壓力來源。在經歷 10 月的颶風和罷工之後，美國就業市場在 11 月恢復健康，就業人數的穩步成長有助緩解勞動力市場嚴重惡化的擔憂。不過就業人數成長狀況還沒火熱到阻止 Fed 本月降息，報告出爐後交易員加大降息 1 碼 (25 個基點) 的押注。

分析認為，美國就業市場在 10 月經歷了颶風和罷工影響後，在 11 月恢復健康，就業人數穩健成長緩解了市場勞動需求進一步放緩的擔憂。這些數據支持 Fed 的觀點，就業市場依然穩健，但不再是通膨的主要來源。

2. 歐洲央行利率決策

歐洲央行 (ECB) 將於本週四公布最新利率決策，市場普遍預估將降息 1 碼。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 日前表示，央行對抗通膨的努力已接近尾聲，但尚未取得勝利。這番言論是歐洲央行公布利率決策前一週的靜默期前夕發表，加劇外界圍繞貨幣政策放鬆速度和程度的激烈辯論。

與此同時，根據標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行 (HCOB) 近期公布的最終調查顯示，歐元區 11 月服務業採購經理人指數 (PMI) 報 49.5，雖然略高於市場預期與初值的 49.2，但比 10 月前值 51.6 大幅萎縮，為 1 月以來首次低於 50 榮枯線，加入製造業的頹勢。

隨著歐元區通膨邁向 2% 通膨目標且製造業委靡不振，歐洲央行可能會繼續降息提振經濟。

3.OPEC 月報

能源市場方面，石油輸出國組織 (OPEC)、國際能源署 (IEA)、美國能源署 (EIA) 等組織本週將公布月報以及未來能展望。一直以來，OPEC 與後者的展望都大相逕庭，不過近期該組織將恢復稱產計畫又再往後延，顯見其看多油市的觀點逐漸式微。

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 上週將原本訂於明年 1 月提高石油產量的計畫延後至 4 月，以便支撐油價。一位匿名的 OPEC + 代表透露，從 4 月開始會以更慢的速度解除產量限制。據了解，OPEC + 成員國每天減產 586 萬桶，約占全球需求的 5.7%，這是自 2022 年以來達成的一系列支撐石油市場的措施。