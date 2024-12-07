美上訴法院維持TikTok禁令 廣告商卻不為所動

鉅亨網編譯許家華 2024-12-07 13:30

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美國上訴法院周五 (6 日) 維持一項法案，要求中國字節跳動在明年初前出售其旗下熱門的短影音應用程式 TikTok，否則將面臨禁令。然而，廣告商卻不急於調整其營銷預算，顯示出 TikTok 在面對多年的威脅後，生存力依然堅強。

該法案由美國國會兩黨通過、並由總統拜登 (Joe Biden) 簽署，賦予美國政府廣泛權力，使其能禁止有可能引發收集美國用戶資料擔憂的外國應用程式。

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根據該法律，中國科技公司字節跳動（ByteDance）必須在明年 1 月 19 日前出售 TikTok 的美國資產，否則這款擁有 1.7 億美國用戶的應用將面臨前所未有的禁令，這將危及數十億的廣告收入。TikTok 和字節跳動主張該法律違憲，侵犯了美國人的言論自由權利。

在周五發給廣告商的電子郵件中，TikTok 全球業務解決方案總裁 Blake Chandlee 表示，公司計劃尋求「禁止 TikTok 禁令生效的禁令，直到美國最高法院有機會審查此案。」

雖然 TikTok 在美國的前景未朗，但廣告業界的高管表示，公司品牌仍在繼續使用該 app，同時也尋求備用計劃。

媒體代理機構 Horizon Media 品牌安全執行副總裁傑 Jason Lee 表示：「廣告商並沒有撤出 TikTok，儘管有幾家正在制定應對潛在禁令的投資重新分配計畫。」Horizon 正在與客戶合作，為 TikTok 被出售或禁止的各種情況做好準備。

如果該 TikTok 被禁用，社交媒體巨頭 Meta Platforms(META-US) 將坐收漁翁之利，獲得 TikTok 大部分的廣告收入，其次是 Alphabe (GOOGL-US) 旗下的影視平台的 YouTube。

營銷機構 Hawke Media 執行長 Erik Huberman 表示，這兩家公司在過去幾年中推出了短影片功能以競爭 TikTok。然而，他指出：「在未定案之前，不宜妄動。」

數位廣告公司 PadSquad 的戰略主管 Lance Wolder 表示，「TikTok 仍然擁有活躍的用戶群，這使得品牌不太可能過早撤出。除非他們的客戶首先離開，否則廣告商不會放棄這艘船。」

根據研究公司 Emarketer 的估計，TikTok 在美國的廣告收入預計在今年將達到 123 億美元。相比之下，根據 LSEG 數據，分析師平均預計 Meta Platforms 今年廣告收入將達到約 1590 億美元。

Emarketer 首席分析師 Jasmine Enberg 表示：「如果 TikTok 在美國消失，將對社交媒體格局造成重大震蕩，這將使 Meta、YouTube 和 Snap 受益，同時對依賴該應用謀生的內容創作者和小企業造成傷害。」