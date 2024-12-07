南韓總統尹錫悅彈劾案 國會表決闖關失敗

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-07 21:09

‌



根據南韓媒體《韓國聯合通訊社》周六 (7 日) 報導，南韓總統尹錫悅彈劾案並未通過，議員贊成彈劾票數未能超過 200 票門檻，因此南韓國會議長禹元植宣布彈劾案廢棄。

據了解，彈劾案要成功就必須在 300 席次中的南韓國會超過三分之二的議員投下贊成票，然而這次只有不到 200 名議員投票贊成。在立法機構占多數的在野黨表示，將下周三 (10 日) 之前再次嘗試發動彈劾。

‌



擁有 192 票的在野黨只需要執政黨國民力量 (People Power Party, PPP)8 個贊成票就能成功彈劾尹錫悅，但尹錫悅的保守黨拒絕投票支持彈劾案。

周六晚上稍早時，當國民力量成員沒有投票就離開國會時，彈劾案就注定要失敗。但是在投票之前，在野黨成員一起點名要求國民力量的每一位黨員回去投票。

外媒報導指出，這次彈劾案失敗恐怕延長南韓的政治動盪。尹錫悅所在政黨的黨魁韓東勳 (Han Dong-hoon) 曾表示，總統對國家安全構成威脅無法履行自己的職責，他要求暫停南韓領導人的權力並且稱「提前辭職是不可避免的」。

首爾政治評論員朴相炳 (Park Sang-Byeong, 音譯) 表示，尹錫悅的保守派同僚可能是在爭取更多時間，替總統下台想出辦法，因為彈劾將啟動一個程序，最快可能在明年春季提前舉行大選。考慮到尹錫悅和國民力量不受歡迎的程度，共同民主黨 (Democratic Party) 處在有利地位。

朴相炳說：「保守黨可能已經集體得出結論，現在不是最好的時機。」

值得注意的是，《華爾街日報》(WSJ)指出，首爾的政治動盪也使其與華府和其他盟友的關係複雜化。美國國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin) 取消了原定的首爾之行，拜登政府官員稱原因是政治動盪。

南韓當地時間周六稍早時，尹錫悅在一個簡短的電視演講中替自己的行為道歉，發誓再也不會宣布戒嚴令，並承諾與他的政黨更密切地合作，穩定國家事務。他還表示，他不會試圖逃避周二決定實施戒嚴令的法律和政治責任。

芝加哥全球事務委員會 (Chicago Council on Global Affairs) 研究韓國問題的研究員 Karl Friedhoff 說，阻止彈劾對韓國執政的保守派和尹錫悅來說，可能是一種得不償失的勝利，因為他可能會發現自己被孤立，在國際社會受到懷疑。