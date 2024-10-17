〈美股早盤〉美零售銷售數據提振 主要指數開高 台積電ADR漲逾8%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-17 21:41

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美股主要指數周四 (17 日) 開高，標普 500 指數升至紀錄高點，因台積電樂觀的財測提振半導體類股普遍上漲，台積電 ADR 開盤漲逾 8%。與此同時，美國 9 月零售銷售增幅高於預期，凸顯美國消費者表現強勁，支撐經濟軟著陸。

截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲逾 0.2%，費城半導體指數漲近 2.0%。

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美股開盤前主要指數期貨走揚、美債殖利率攀升，因美國 9 月強勁零售銷售報告強化投資人對聯準會 (Fed) 能實現軟著陸的樂觀情緒。

具體來看，美國 9 月年零售銷售月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%，也超過 8 月前值 0.1%；不包括汽車和加油站在內的核心零售銷售月升 0.7%。

與此同時，美國上周初領失業金人數意外下降，先前受到颶風「海倫」(Helene) 影響不斷升高，預料未來幾周數據仍會持續波動。

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 表示：「零售銷售額遠高於預期，繼續駁斥經濟疲弱的說法。對貨幣政策的影響主要取決於 Fed 是否擔心經濟復甦會推動通膨上升，儘管人們仍然預期，下次會議將降息 1 碼 (25 個基點)，特別是如果颶風造成的破壞嚴重影響勞動力市場的話。」

TradeStation 分析師 David Russell 表示：「實質薪資成長以及對商品和服務的潛在需求正在蓋過負面情緒。由於美國消費者的推動，經濟繼續加速成長，隨著燃料價格的下降，經濟可能會進一步改善。今天的數據讓經濟衰退看起來更不可能了。」

LPL Research 分析師 Jeff Roach 表示，9 月份強勁的消費者支出表明上一季的經濟成長穩步高於趨勢水準。展望未來，投資人需要密切留意失業者更難獲得薪水的任何跡象。他說：「我們的基本預估仍是 Fed 可能在 11、12 月分別降息 1 碼。」

BMO Capital Markets 的 Ian Lyngen 表示：「在數據公布前，美國公債承壓，而自消息公佈以來，我們看到價格走勢有所延伸。消費上升強化了投資人的看法，即 9 月份美國經濟表現強勁。」

eToro 分析師 Bret Kenwell 認為，如果數據持續強勁，可能會讓投資人降低對 Fed 未來降息的預期。

Kenwell 說：「雖然降息確實對市場有影響，但並不是唯一重要的事情。想想今年儘管利率預期劇烈波動，但市場表現如何，因為企業盈利和經濟推動股市走高。只要這些支柱仍然存在，就應該是股市的好兆頭。」

截至台北時間周四（17 日）21 時許：

焦點個股：

台積電 (TSM-US) 早盤股價上漲 9.38%，每股暫報 205.07 美元

台積電 (2330-TW)周四召開法說會，發表樂觀預測，提振了市場情緒。台積電在美上市的 ADR 於盤前交易中一度飆升逾 9%，而人工智慧 (AI) 龍頭輝達 (NVDA-US) 股價也漲逾 2%。台積電預估，第四季營收將在人工智慧晶片需求的推動下大幅成長。這一看法刺激了半導體股票盤前走升，連帶推升美國股指。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.64%，每股暫報 219.91 美元

巴克萊維持對特斯拉股票的「中性」評等，目標價維持在每股 220 美元不變。該行表示，在 Robotaxi 發布會之後，特斯拉的焦點至少目前回到了基本面，投資人將注意力集中在該公司的銷量前景和利潤率復甦之路上。

Lucid(LCID-US) 早盤股價下跌 12.65%，每股暫報 2.87 美元

資金短缺的電動車製造商 Lucid 周四表示，公開發行超過 2.62 億股股票可能為其帶來 16.7 億美元的收益。股票出售消息以及該公司對第三季虧損超出預期的最新警告，導致這家豪華電動轎車製造商的股價在周四盤前交易下跌超過 17%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 9 月零售銷售年增率報 1.74%，前值 2.16%

美國上周初領失業金人數報 24.1 萬，預期 24.1 萬，前值 26 萬

美國上周續領失業金人數報 186.7 萬，預期 187 萬，前值 185.8 萬

美國 10 月費城聯準銀行製造業指數報 10.3，預期 4.2，前值 1.7

華爾街分析：

高盛日前預估 Fed 將在 2024 年 11 月至 2025 年 6 月期間每次會議連續降息 1 碼 (25 個基點)，最終利率區間為 3.25% 至 3.5%。上個月，Fed 將隔夜利率下調 2 碼 (50 個基點)，理由是對通膨將繼續回落至 2% 的年度目標的信心增強。