美零售和就業數據強勁 日元跌至150關鍵水準

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-18 00:00

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美國強勁的消費者支出和上周初領失業金數據導致交易員減少對聯準會 (Fed) 明年降息押注，日元兌美元匯率跌至關鍵心理關卡 150 日元以下，推高美元兌主要貨幣的匯率。

截稿前，日元兌美元匯率一度貶至 150.12，截稿前有所收窄，貶值 0.26% 至 1 美元兌 150.01 日元。

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在最新一輪貶值之前，日元已連續兩周下跌，因為投資人重新調整美日利差收窄的速度。美國周四稍早公布的零售銷售和初領失業金人數後，Fed 明年 1 月貨幣政策會議的交換利率目前顯示將降息約 61 個基點，意味著在未來 3 場會議中降息幅度略高於兩次 2 碼 (25 個基點)。

巴克萊銀行的外匯策略師 Skylar Montgomery Koning 表示：「由於美國消費者的強勢，日元在美元的廣泛競標中處於壓力之下。日元表現不佳，因為強勁的美國數據導致 Fed 的定價不那麼溫和，以及美國公債殖利率上升。」

而來自美國的更多報告顯示，美國經濟具有彈性，讓市場消化 Fed 放慢貨幣寬鬆步伐的預期，也給日元帶來壓力。

日元又貶 干預風險升溫

日元在 10 月份的貶值再次突顯日本官員干預匯率的風險。日本財務大臣加藤勝信 (Katsunobu Kato) 最近表示，日元的突然波動損害企業和家庭，這種影響需要政府進行審查。日本首席貨幣官員三村淳 (Atsushi Mimura) 也說，自己正以一種緊迫感密切留意外匯市場。

投資人現在最關注的是以日元為中心的套利交易，一些策略師預估日元將進一步貶值至 150 日元上方。即便如此，根據商品期貨交易委員會 (CFTC) 截至 10 月 8 日當周的數據，避險基金仍是自 2021 年初以來最看好日元。日元走軟也受到國內外股市上漲的影響，日本股市在 10 月 27 日大選前反彈。

紐約三菱 UFJ 信託銀行負責銷售和交易分析師 Takafumi Onodera 說：「如果美國數據持續強勁，那麼日元在本月大選和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 召開會議之前可以達到 153。」