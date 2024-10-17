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台積電法說驚豔！期貨站上1105元 ADR盤前飆漲8% 市值再戰1兆美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-17 19:05

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，除了第三季財報優預期，第四季營收也將續創新高，並上調全年美元營收年增幅達 3 成，驚艷全市場，激勵台指期電子盤 3 點一開盤即大漲 323 點，個股期也站上 1105 元，ADR 盤前更飆漲 8%，今晚市值將再戰 1 兆美元。

台積電第三季財報表現亮眼，營運三率三升，毛利率、營益率分別達 57.8%、47.5%，稅後純益 3252.6 億元，是首度單季獲利突破 3000 億元大關，季增 31.2%，年增 54.2%，每股稅後純益 12.54 元，也同步締造新猷，累計前三季大賺三個股本。


台積電受惠 AI 晶片需求動能不減，先進製程 3 奈米、5 奈米需求持續熱絡，第四季營收估達 261-269 億美元，中位數季增約 13%，超越外資預估的 10% 左右，且毛利率 57-59%，營益率 46.5-48.5%，再度優於上季表現。

台積電此次也調升全年美元營收預估，預計年增幅將近 30%，同樣超出外資預期。台積電今年初預估全年美元營收年增約 21-26%，隨後在 7 月上調至 24-26%，此次則一舉上調至 3 成。

展望後市，台積電看好，未來五年營運仍會呈現健康成長，且強調 AI 需求是真的，台積電自身也將 AI 運用在晶圓廠實作經驗中，確實提升生產效率、品質等，看好今年 AI 處理器業績將年增超過 2 倍，全年營收貢獻也從 11-13% 調升至 14-16%。

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台積電毛利率財報市值法說ADR台積電期貨

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