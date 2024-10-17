歐洲央行降息1碼 基準利率下調至3.25%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-17 20:29

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歐洲央行 (ECB) 周四 (12 日) 將存款利率下調至 3.25%，為今年第三次降息 1 碼 (25 個基點)，符合市場預期，也是 ECB 自 2011 年 12 月以來首次在貨幣政策會議上連續降息。先前決策者暗示通膨風險降低和經濟成長前景趨弱後，市場已完全消化這一舉措。

此外，ECB 將主要再融資利率和邊際貸款利率分別降至 3.4%、3.65%，均符合市場預期。

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稍早歐盟統計局 (Eurostat) 周四公布修正數據顯示，歐元區 9 月通膨率進一步下修，其中月增率終值創今年 1 月以來最大降幅、年增率首次低於 ECB 的 2% 目標，強化市場對決策者將在稍後貨幣政策會議上降息的預期。

自 9 月 12 日 ECB 貨幣政策會議以來，市場對貨幣寬鬆步伐加快的預期就已形成，當時市場定價暗示今年只會再降息一次，而非截至昨日的兩次降息預期。

隨著 10 月 1 日最新的通膨數據出爐，ECB 多位成員發表了鴿派言論，市場情緒也隨之轉變。ECB 總裁拉加德曾表示，最新數據「強化我們對通膨將及時回到目標水準的信心」，這也影響了市場。

另一個關鍵因素是歐元區的成長前景。上個月，ECB 下調歐元區 2024 年經濟成長的預測，原因是國內需求疲軟，目前預估歐元區國內生產毛額 (GDP) 將成長 0.8%，而先前的預測為 0.9%。

歐洲一些最大的經濟體繼續面臨重大挑戰，包括德國製造業疲軟，法國即將實施一項龐大的財政整頓計劃；同時，情緒指標依然疲軟，商業活動指標惡化。