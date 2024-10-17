歐元區9月通膨下修 鞏固歐洲央行降息1碼決定

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-17 19:31

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歐盟統計局 (Eurostat) 周四 (17 日) 公布修正數據顯示，歐元區 9 月通膨率進一步下修，其中月增率終值創今年 1 月以來最大降幅、年增率首次低於歐洲央行 (ECB) 的 2% 目標，強化市場對決策者將在稍後貨幣政策會議上降息的預期。

具體來看，歐元區 9 月調和消費者物價指數 (CPI) 年增率終值報 1.7%，低於市場預期與前值的 1.8%，9 月 CPI 月增率終值報 - 0.1%，符合市場預期與初值，低於 8 月前值的 0.1%。

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另外剔除不包括能源和食品等波動較大因素的 9 月調和核心 CPI 年增率終值報 2.7%，符合市場預期與初值，較 8 月前值 2.8% 小幅回落；按月來看成長 0%，低於市場預期與初值的 0.1%，比 8 月前值 0.3% 大幅降溫。

有分析認為，歐元區 9 月的數據似乎表明，決策者可以宣布他們為遏制居高不下的通膨進行兩年半戰鬥取得勝利。

歐元區服務業通膨率今年稍早一直居高不下，曾引起 ECB 決策者的警惕，但今年年增速回落至 3.9%，顯示夏季旅遊業、體育賽事和音樂會的熱潮有所降溫。另外，能源價格比去年同期大幅下降，不過基數效應意味著未來幾個月可能會恢復。

按產業來看，對歐元區年度通膨率貢獻最大的是服務業 (+1.76%)，其次是食品、酒精和菸草(+0.47%)、非能源工業品(+0.12%)，而能源(- 0.6%) 貢獻為負。

按成員國來看，年度通膨率最低的是愛爾蘭 (0.0%)、立陶宛 (0.4%)、斯洛維尼亞和義大利 (皆為 0.7%)；而最高的是羅馬尼亞 (+4.8%)、比利時 (4.3%)、波蘭 (4.2%)。

ECB 稍晚將公布利率決策，近期經濟數據顯示，9 月歐元區商業活動意外收縮，而剛公布的 CPI 數據顯示歐元區通膨降溫，9 月調和 CPI 年增率終值自 2021 年以來首次跌破 ECB 的 2% 目標。

德銀首席歐洲經濟學家 Mark Wall 日前曾表示：「如果 ECB 在 10 月不降息，市場會認為歐央行行動落後於情勢，可能正在犯政策錯誤。」

就連歐洲央行總裁拉加德也暗示降息，她表示對通膨下降的信心將反映在央行的決定上。