X可能面臨歐盟罰款 罰金將加計馬斯克其他業務營收

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-17 20:00

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根據外媒周四 (17 日) 報導，歐盟警告馬斯克旗下社群媒體平台 X(前推特)，如果繼續違反內容審核規定，罰款金額可能會計入馬斯克其他業務營收，包括 SpaceX、Neuralink Corp. 等。

這項措施可能大幅提高 X 平台因未能打擊非法內容和虛假資訊而面臨的罰款金額。據歐盟《數位服務法》(Digital Services Act, DSA)，如果線上平台未能打擊非法內容和虛假訊息，或未能遵守透明度規則，可能會面臨高達全球年收入 6% 的罰款。

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知情人士透露，歐盟監管機構目前正考慮是否應將馬斯克旗下公司如 SpaceX、Neuralink、xAI 和 Boring Company 的收入納入計算範圍。這項措施將馬斯克本人置於更大壓力之下。

此前，歐盟執委員會已對 X 是否違反《數位服務法》展開調查。該法規旨在加強平台對非法內容和虛假資訊的監管。然而，馬斯克對此表示不滿，稱這些措施限制了言論自由。

X 是一家由馬斯克私人控制的公司，知情人士表示，歐盟在考慮是否將馬斯克其他企業收入納入罰款時，實際上是在權衡是否應將馬斯克個人視為處罰對象，而非僅僅針對 X 平台。

儘管如此，歐盟尚未最終決定是否對 X 實施罰款，罰款金額仍在討論中。如果 X 能滿足監理機構的要求可能會避免被罰，X 仍有機會挑戰歐盟的任何決定，但最終裁定權在歐盟執委員會手中。

截稿前，X 平台尚未對此置評。馬斯克曾表示他將透過「公開的法律鬥爭」來應對任何來自歐盟的處罰。