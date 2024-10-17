X可能面臨歐盟罰款 罰金將加計馬斯克其他業務營收
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-17 20:00
根據外媒周四 (17 日) 報導，歐盟警告馬斯克旗下社群媒體平台 X(前推特)，如果繼續違反內容審核規定，罰款金額可能會計入馬斯克其他業務營收，包括 SpaceX、Neuralink Corp. 等。
這項措施可能大幅提高 X 平台因未能打擊非法內容和虛假資訊而面臨的罰款金額。據歐盟《數位服務法》(Digital Services Act, DSA)，如果線上平台未能打擊非法內容和虛假訊息，或未能遵守透明度規則，可能會面臨高達全球年收入 6% 的罰款。
知情人士透露，歐盟監管機構目前正考慮是否應將馬斯克旗下公司如 SpaceX、Neuralink、xAI 和 Boring Company 的收入納入計算範圍。這項措施將馬斯克本人置於更大壓力之下。
此前，歐盟執委員會已對 X 是否違反《數位服務法》展開調查。該法規旨在加強平台對非法內容和虛假資訊的監管。然而，馬斯克對此表示不滿，稱這些措施限制了言論自由。
X 是一家由馬斯克私人控制的公司，知情人士表示，歐盟在考慮是否將馬斯克其他企業收入納入罰款時，實際上是在權衡是否應將馬斯克個人視為處罰對象，而非僅僅針對 X 平台。
據悉，特斯拉 (TSLA-US) 的收入將不會被納入計算，因為特斯拉是一家上市公司，不完全由馬斯克控制。
儘管如此，歐盟尚未最終決定是否對 X 實施罰款，罰款金額仍在討論中。如果 X 能滿足監理機構的要求可能會避免被罰，X 仍有機會挑戰歐盟的任何決定，但最終裁定權在歐盟執委員會手中。
截稿前，X 平台尚未對此置評。馬斯克曾表示他將透過「公開的法律鬥爭」來應對任何來自歐盟的處罰。
歐盟委員會發言人 Thomas Regnier 表示：「《數位服務法》適用於超大型線上平台和搜尋引擎，無論是自然人還是法人對這些平台擁有決定性影響都在其管轄範圍內。」 但他未進一步評論這一具體案件。
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