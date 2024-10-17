美9月零售銷售超預期月升0.4% Fed實現經濟軟著陸樂觀

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-17 20:41

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美國 9 月零售銷售超預期成長，顯示出強勁的消費者支出繼續替美國經濟提供動力，強化對聯準會 (Fed) 能實現軟著陸的樂觀情緒。

美國商務部周四 (17 日) 公布數據顯示，9 月零售銷售月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%，較前值 0.1% 有所升溫；按年來看成長 1.70%，前值自 2.13% 上修至 2.2%，創 1 月以來新低。

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9 月零售銷售超預期月增 0.4%，凸顯消費需求強勁。(圖：ZeroHedge)

在未經通膨調整的基礎上，9 月零售銷售額月減 7.5%、年增率報 0%。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，9 月剔除汽車和汽油後的零售銷售額成長 0.7%，為 3 個月以來最高，超過市場預期的 0.3%，比 8 月修正後的 0.3% 大幅成長；按年來看成長 6.4%，為 2023 年初以來最強勁增速。

上述數據是美國政府計算國內生產毛額 (GDP) 中商品支出的一個指標。零售銷售數據出爐前，亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 預測顯示，第三季經濟成長折合年率為 3.3%。

觀察報告細項，報告的 13 個類別中，有 10 個類別出現成長，其中百貨公司零售商 (包括花店和寵物店) 成長最快、服裝和雜貨店也取得了穩定成長。

報告的 13 個類別中，有 10 個類別出現成長，其中百貨公司零售商 (包括花店和寵物店) 成長最快。(圖：ZeroHedge)

另外，加油站的加油收入下降，反映出油價的下降；而汽車銷售幾乎沒有成長；餐廳和酒吧的支出上個月成長 1%，為近一年來的最高水準。

美國經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis, BEA) 上月底發布的數據顯示，8 月份未經價格變動調整的薪資和薪金成長 0.5%，為 3 個月來的最高增幅，表明消費者有足夠的資金進行消費。

分析指出，這項銷售數據可能是另一個經濟穩健成長和消費者需求受到強勁就業市場推動的一季。儘管零售報告無助於扭轉 Fed 下月將降息 1 碼 (25 個基點) 的預期，但進一步證明到目前為止經濟幾乎沒有顯示出實質放緩的跡象。

不過零售銷售數據沒有根據物價變化進行調整，而且在很大程度上反映商品購買，而這部分在消費者總支出占比較小。本月稍晚揭曉的 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數報告將提供更多細節。

專家看法

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 表示：「零售銷售額遠高於預期，繼續駁斥經濟疲弱的說法。對貨幣政策的影響主要取決於 Fed 是否擔心經濟復甦會推動通膨上升，儘管人們仍然預期，下次會議將降息 1 碼 (25 個基點)，尤其如果颶風造成的破壞嚴重影響勞動力市場。」

TradeStation 分析師 David Russell 表示：「實質薪資成長以及對商品和服務的潛在需求正在蓋過負面情緒。由於美國消費者的推動，經濟繼續加速成長，隨著燃料價格的下降，經濟可能會進一步改善。今天的數據讓經濟衰退看起來更不可能了。」