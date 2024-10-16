〈美股早盤〉科技股拋售後 主要指數開平

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-16 21:43

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美股主要指數周三 (16 日) 開平盤，投資人在前一交易日科技股和石油股拋售後稍作休息。截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 0.1%，標普 500 指數跌 0.05%，費城半導體指數漲 0.3%。

美股開盤前主要指數期貨小幅走高，標普 500 與那斯達克 100 指數期貨分別上漲 0.1%，原因是晶片股自前一交易日的暴跌中部份回升，再加上摩根士丹利盤前公布財報超預期，延續銀行股上季優異表現。

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儘管輝達和艾司摩爾等公司的疲軟對整體市場產生影響，但 Aviva Investors 宏觀和多元資產投資長 Peter Fitzgerald 指出，市場對 AI 的需求強勁以及央行的支持性政策。他說：「我們認為市場有足夠的潛在力量。特別是在央行採取寬鬆政策、提供廣泛支持的情況下。」

RBC Capital Markets 美國銀行股票策略主管 Gerard Cassidy 在表示：「如果聯準會 (Fed) 從現在到明年年底繼續放鬆和降息，我們就進入了軟著陸。」

亞洲市場方面，彭博中國地產股指數一度飆漲 8.3%，市場正為周四 (17 日) 由住房和社會保障部部長和央行等政府官員舉行的聯合記者會做準備。

在大宗商品方面，國際油價在周二大跌後持穩於每桶 74 美元附近，因交易員繼續聚焦中東局勢升級的風險以及明年的前景。

另外，隨著投資人將注意力轉向即將到來的美國大選，金價上漲至歷史新高。民調預測，在距離大選不到 3 周的情況下，雙方的競爭將勢均力敵。

截至台北時間周三（16 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 4.03%，至每股 701.00 美元

投資人和分析師周三表示，在電腦晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML) 以人工智慧 (AI) 以外的市場疲軟和訂單延遲為由，削減 2025 年財務預測後，他們正在重新考量對該公司的評估。身為歐洲最有價值的科技公司，艾司摩爾作為晶片製造商的重要供應商地位是毋庸置疑的。但人們對其短期銷售以及長期來看是否能繼續超過整體市場成長產生了懷疑。

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 222.09 美元

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周三接受外媒採訪時表示，公司計劃今年進軍肯亞和象牙海岸，擴大在非洲的業務。戴蒙受訪時說：「我們希望每隔幾年左右就在非周增加一兩個國家 (進入或深化業務)。」

摩根士丹利 (MS-US) 早盤股價上漲 4.38%，至每股 117.13 美元

摩根士丹利第三季獲利飆升 32%，交易量反彈也提振了其競爭對手，導致其股價在周三開盤前上漲 3%。該投資銀行截至 9 月 30 日當季獲利 31.9 億美元，合每股 1.88 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月出口價格指數月增率報 - 0.7%，預期 - 0.4%，前值 - 0.9%

美國 9 月出口價格指數年增率報 - 2.1%，前值 - 0.7%

美國 9 月進口價格指數月增率報 - 0.4%，預期 - 0.3%，前值 - 0.2%

美國 9 月進口價格指數年增率報 - 0.1%，前值 0.8%

華爾街分析：

隨著美國股市迎來近 30 年來最強勁的反彈，華爾街策略師紛紛提高對美國股市的預測。鑑於標普 500 指數維持在 5,800 點上方，瑞銀策略師 Jonathan Golub 和 Patrick Palfrey 日前將對該指數的年終預期從 5,600 點上調 5,850 點，同時將 2025 年的預測從 6,000 點提高到 6,400 點。