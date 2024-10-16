英特爾罕見與超微合作 鞏固x86生態系力抗Arm平台

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-16 19:41

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英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 今 (16) 日共同宣布成立 x86 生態系諮詢小組，由於兩家長期在 x86 市場競爭，此次罕見合作成立聯盟也被外界解讀是為對抗快速崛起的 Arm 架構與 RISC-V 架構，為市場投下震撼彈。

業界指出，x86 架構近來在 PC 與伺服器市場屢遭 Arm 架構挑戰，除了首款通過微軟 AI PC 認證的處理器為高通 (QCOM-US) 的 Arm 架構處理器外，在伺服器市場也面臨輝達 (NVDA-US) 及各大雲端服務供應商 (CSP) 的自製晶片競爭，在終端裝置更有來自 RISC-V 的步步進逼，皆讓 x86 架構備感威脅。

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英特爾此次與超微罕見合作，即是為鞏固 x86 架構的生態系，並匯集現階段科技界的領先業者，為全球最受廣泛使用的運算架構形塑未來。

英特爾強調，x86 架構獨具優勢，能夠滿足客戶的新興需求，提供卓越的效能和橫跨硬體、軟體平台的無縫互通性。諮詢小組將致力於探索新方法以擴大 x86 生態系，包括實現跨平台相容性、簡化軟體開發，以及為開發人員提供一個可識別架構需求和功能的平台，以創建創新且可擴充的未來解決方案。

四十多年來，x86 架構一直是現代運算的基石，成為全球資料中心和個人電腦的首選架構。在當今不斷演進的環境中，隨著動態 AI 工作負載、客製化小晶片以及 3D 封裝和系統架構的進步，建立一個強大且持續擴展的 x86 生態系具有前所未見的重要性。

英特爾執行長 Pat Gelsinger(基辛格) 指出，我們正處於 x86 架構和生態系數十年來最重要的轉折點之一，需要全新的客製化、相容性和可擴展性以滿足當前和未來的客戶需求，並自豪地與超微和諮詢小組創始成員一同開創運算的未來，並深切感謝眾多業界領導者的支持。

超微董事長暨執行長蘇姿丰表示，成立 x86 生態系諮詢小組將確保 x86 架構持續演進，成為開發者和客戶的運算平台首選，公司很興奮能夠匯集業界的力量，為未來的架構增強提供方向，並將 x86 的輝煌成功延續至未來數十年。

諮詢小組成立目的在於團結業界領導者，共同形塑 x86 的未來，並透過更統一的指令集和架構介面，促進開發者的創新。此舉將提升 x86 產品的相容性、可預測性和一致性。為實現此目標，諮詢小組將徵求 x86 硬體與軟體社群對關鍵功能和特性的技術意見。

諮詢小組看好，此次合作將有助於實現關鍵 x86 架構功能與可程式化模型的一致性和相容性，涵蓋資料中心、雲端、客戶端、邊緣和嵌入式裝置等領域，為客戶創造最終利益。預期效益包括提升客戶在軟硬體之間的選擇和相容性，同時協助客戶加速從全新先進功能獲益。

其次是簡化架構指南，以增強英特爾和超微在 x86 產品系列之間的軟體一致性和操作介面，也可使全新功能可以更有效地整合至作業系統、框架和應用程式中。

英特爾和超微長期微競爭對手，同時共享著業界合作的歷史，此次合作將聚焦於平台層級的進展、業界標準的導入以及 x86 生態系中的安全性漏洞修復。透過雙方的努力，一同塑造了諸多關鍵技術，包括 PCI、PCIe 和 ACPI。

兩家公司也在發展 USB 方面扮演了關鍵角色，在任何處理器中，USB 皆是電腦不可或缺的連接標準。x86 生態系諮詢小組將這項業界合作提升至全新層次，以利於整體運算生態系發展，並作為產品創新的催化劑。

此次小組創始團隊除了英特爾與超微外，還包括博通 (AVGO-US)、戴爾 (DELL-US)、Google(GOOG-US)、慧與科技、HP、聯想、Meta、微軟、Oracle 和 Red Hat，此外，Linux 創辦人 Linus Torvalds 和 Epic Games 執行長 Tim Sweeney 也加入該小組。