空中巴士國防與航太部門虧損不斷 擬裁撤2500人

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-16 19:39

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路透周三 (16 日) 援引知情人士消息報導，空中巴士 (Airbus) 計劃在其國防與航太部門裁撤最多 2,500 人，原因是該部門的衛星專案虧損不斷。據悉，這家歐洲飛機製造商的目標是在 2026 年年中之前裁員，約占該部門員工總數的 7%。

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空中巴士公司製造衛星、運輸機，並在歐洲飛彈、戰鬥機和太空發射計畫中占有一席之地。不過該公司業務受到包括 OneSat 在內的太空系統的高額費用以及國防延誤和成本上升的打擊。

此次裁員是在代號「ATOM」的國防和航太業務長期效率評估之後，由法新社首先報道的。

空中巴士也一直在為其苦苦掙扎的太空系統業務制定具體的周轉計畫，而不是等待最近的衛星整合談判的結果，包括義大利的航太公司 Leonardo 和法國的 Thales。

但消息人士稱，裁員將不僅限於航太業務，該業務近幾季的費用已達 15 億歐元。

路透曾在 7 月報導，空中巴士已經在更廣泛的國防和航太部門啟動了一項緊急現金控制計劃，該部門的經理們已宣布成本狀況「危急」。