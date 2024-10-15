〈財報〉ASML第三季業績遜預期、下調財測 帶崩輝達等科技股

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-15 23:58

‌



全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 於周二 (15 日) 提前公布第三季財報，儘管該季營收打敗華爾街分析師預期，但訂單只有市場預期的一半，而且還下調明年銷售目標。財報公布後，艾司摩爾股價暴跌 15%，拖累台積電美股 ADR 下挫逾 2%，輝達、超微也遭殃。

截稿前，艾司摩爾歐洲股價暴跌 15.64%，每股暫報 668.10 歐元，一度暫停交易；艾司摩爾 (ASML-US) 美股 ADR 也重挫 16.48%，每股暫報 728.50 美元。

‌



另外，歐洲 STOXX 600 指數跌幅擴大至 0.6%、費城半導體指數一度跌約 4.5%。人工智慧 (AI) 概念股股輝達 (NVDA-US) 下跌 4.95%、超微 (AMD-US) 跌 4.75%、台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.49%。

業績預測：

今年全年營收預期為 280 億歐元，分析師預估為 277.1 億歐元

第四季營收介在 88 億至 92 億歐元，分析師預估為 89.5 億歐元

第四季毛利率估介在 49% 至 50%，低於分析師預估的 50.5%

明年全年營收介在 300 億至 350 億歐元，處於分析師預估的 359.4 億歐元下緣

明年全年毛利率估介在 51% 至 53%，低於公司先前預估的 54% 至 56%

根據財報，艾司摩爾第三季營收季增 20% 至 74.7 億歐元，高於分析師預估的 71.7 億歐元、訂單量季減 53% 至 26.3 億歐元，遠不及分析師預估的 53.9 億歐元。

另外，該公司第三季淨利季增 32% 至 20.8 億歐元，高於分析師預估的 19.1 億歐元、毛利率報 50.8%，略高分析師預估的 50.7%。

艾司摩爾總裁兼執行長福克 (Christophe Fouquet) 在一份聲明中表示：「雖然人工智慧 (AI) 領域持續有強勁的發展和上升潛力，但其他市場領域的復甦時間更長。目前看來，復甦比之前預期的更為漸進，預料這種情況將在 2025 年繼續，導致客戶更加謹慎。我們看到新增產能有限，重點仍然是技術過渡，以支持與 AI 相關的 HBM 和 DDR5 的需求。」

外媒分析指出，出口管制政策影響艾司摩爾業績。荷蘭上月公布新出口管制規則，要求艾司摩爾必須向海牙而非美國申請出口許可證，以出口部分較舊的機器設備。先前有報導稱，荷蘭政府將限制艾司摩爾在中國維修和維護其半導體設備的能力。