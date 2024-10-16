波音延遲交機 瑞恩航空明年載客量成長黯淡

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-16 20:20

‌



根據外媒周三 (16 日) 報導，歐洲廉價航空公司瑞恩航空 (Ryanair) 表示，由於美國飛機製造商波音 (BA-US) 的罷工問題加劇延遲交付，影響明年載客量成長展望。這家愛爾蘭航空公司本計劃在明年 3 月至 6 月期間接受波音交付 30 架飛機，不過目前看來交付狀況可能不太樂觀。

瑞恩航空執行長歐萊瑞 (Michael O’leary) 周三受訪時表示，本來應該在今年 12 底前收到 20 架飛機，不過可能會延後到明年 1、2 月，但最大的問題是明年 3 月至 6 月要交付 30 架飛機，如果能收到 10 至 15 架就已是萬幸。

‌



歐萊瑞說，由於波音明年交付 30 架飛機恐怕有困難，明年的載客量成長會明顯回落。他還指出這是自己 30 年職涯中從來沒有遇過的狀況。與此同時，延遲交機將在明年稍晚產生連鎖反應，雖然瑞恩航空不會停止增加目的地，但在某些地方可能會減少航班。

他說：「公司希望明年不要重蹈今年的覆轍，準備要接收 50 架飛機，結果只拿到 30 架...... 公司人力過剩，今年承受龐大成本損失。」

歐萊瑞周三在布魯塞爾與包括德國漢莎航空 (Lufthansa AG)、英國易捷航空(EasyJet Plc)、國際航空集團(IAG SA)、法荷航集團(Air France-KLM) 的高層舉行討論會議。他也提到上述航空公司也受到波音延遲交貨的影響。

漢莎航空執行長史波 (Carsten Spohr) 表示，波音上周將 777X 寬體客機首批交付延遲到 2026 年，到現在已經遲到五年，自己從未見過這樣的事情。

法國航空荷航執行長史密斯 (Ben Smith) 則說，雖然另一家航空公司空中巴士 (Airbus SE) 也面臨挑戰，但在寬體飛機上遇到的問題比窄體飛機要少。

據了解，除罷工和 777X 交機延後，波音新任執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 還在努力解決 737 Max 的現金流挑戰和品質問題。今年 1 月，波音 737 Max 9 在半空中發生幾乎災難性的面板爆裂事故，監管機構限制這款最暢銷飛機的生產。

瑞恩航空執行長歐萊瑞說，在這方面他看到波音的進步，在解決飛機缺陷方面有鉅大進展。