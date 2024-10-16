摩根大通擴大國際版圖 CEO戴蒙計劃進軍非洲拓展業務
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-16 20:40
摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周三 (16 日) 接受路透採訪時表示，公司計劃今年進軍肯亞和象牙海岸，擴大在非洲的業務。
報導指出，國際市場是摩根大通的一個成長領域，該公司擁有超過 4.2 兆美元的資產，在 100 多個國家展開業務。相較之下，花旗集團 (C-US) 在近 180 個國家展開業務，在美國大行中擁有最大全球業務。
戴蒙受訪時說：「我們希望每隔幾年左右就在非周增加一兩個國家 (進入或深化業務)。」路透上個月曾報導，戴蒙將在肯亞、奈及利亞和南非舉行會議，透露他進軍非洲的企圖。
戴蒙表示，摩根大通會在肯亞、象牙海岸專注商業和投資銀行業務、財政服務，可能還有一些貸款業務。不過該行在這兩個國家並沒有提供資產和財富管理 (AWM) 服務的計畫，但在南非和奈及利亞有提供這項服務。
對此戴蒙說：「我們現在沒有 AWM，但這不代表未來幾年也會沒有。」另有外媒報導，摩根大通在過去幾年進軍迦納和肯亞的意圖遭到監管機構阻撓，不過肯亞央行 (Central Bank of Kenya) 本周一已授權摩根大通在該國設立代表處。
戴蒙指出，金融危機之後，美國政府不太熱衷銀行往不同地區擴張，不過現在轉向支持。他還說，如果美國金融機構向海外擴張，這是一個積極的舉措，政府應該支持這種在海外競爭的努力。他舉例說，中國公司的足跡很廣，美國公司也應該進入這些地方。
據了解，主要的全球銀行針對撒哈拉以南的各個市場採取不同的策略，瞄準成長最快的地區，同時尋求將自己與當地和區域競爭對手區分開來。
例如，渣打銀行 (Standard Chartered) 一直把重點放在肯亞。該公司表示，其在東非國家管理的資產去年成長了四分之一，達到 1,855 億肯亞先令(Shilling)(約 14 億美元)。
對於擴張計畫，戴蒙表示可能不會對摩根大通業務產生實質影響，但長遠來看有利站穩領導者地位。按受監管資產計算，摩根大通是五大國際私人銀行之一。
摩根大通高層今年 5 月對投資人說，在過去五年中，約有 700 名銀行家參與了在全球 27 個新地點的擴張，替其商業和投資銀行業務創造了 20 億美元的收入。
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