分析師：ASML下調財測表明晶片廠產能過剩 非全球半導體需求放緩

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-17 00:00

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根據路透周三 (16 日) 報導，分析師表示，艾司摩爾 (ASML) 大幅調降財測主要是顯示晶片工廠產能過剩，而非全球半導體需求放緩。該公司昨日公布財報引發全球科技股拋售。

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儘管艾司摩爾對明年營收展望趨弱，引發投資人對全球半導體需求疲軟擔憂，不過幾位分析師指出晶片工廠庫存增加，這些工廠在新冠疫情期間建置艾司摩爾造家高昂的設備，並且更善於使用這些工具生產更多晶片，該公司的財測是反映這些晶片工廠數月來情況的滯後指標。

艾司摩爾昨日股價創下 25 年來最大單日跌幅，該公司公布的明年全年營收預測為 300 億至 350 億歐元，接近其先前預測的下緣。

報導指出，受疫情期間晶片需求激增的刺激，晶片製造商建立額外的產能。隨著供應鏈問題的緩解，這一成長趨於穩定，他們不得不等到工廠的訂單看起來已經滿載時再訂購新工具。

艾司摩爾日前表示，儘管與 AI 相關的晶片市場繁榮，但半導體市場的其他部分疲軟的時間比預期的要長，導致生產邏輯晶片的公司推遲訂單、生產儲存晶片的客戶只計劃「有限的」新增產能。

分析公司 TechInsights 的副主席 Dan Hutcheson 表示，英特爾、台積電和三星都在撤回來自艾司摩爾的訂單，因為這些工司意識到產能充足。

Hutcheson 說，今年晶片工廠的使用率約為 81%，但當這一比例達到 90% 左右時，製造商往往會購買設備。他說，英特爾已經放慢工廠擴張的速度，顯示三星和台積電也將持謹慎態度。

另一方面，晶片庫存仍然很高，晶片製造商使用艾司摩爾的設備提高效率，這意味著他們可以生產更多的晶片，而不必訂購更多的設備。

追蹤晶片製造業的 International Business Strategies 執行長 Handel Jones 表示，該產業大幅削減使用艾司摩爾旗艦機的步驟，有時減少了近三分之一。

Jones 說，例如三星可能能夠使用尖端的晶片蝕刻技術，將使用艾司摩爾旗艦機的步驟從五到六步減少到一到兩步。如果成功的話，三星在這些被稱為「極紫外光曝光機」(extreme ultraviolet lithography) 的設備上可能會有大量過剩產能。