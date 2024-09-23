富達：Fed降息兩碼給中國帶來政策空間 人民幣、債券與港股迎利好
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-23 10:45
美國聯準會 (Fed) 上星期宣佈降息 2 碼 (50 個基點)，此舉給中國市場帶來新的政策空間和影響。人民幣匯率的穩定性、境內債市的利率走勢，以及港股的估值修復等方面都可能因此受到積極影響。
貝萊德 (BLK-US) 表示，權益資產方面，利率下行將導致資金邊際成本的回落，提升經營穩定的高股息資產的吸引力，港股的高股息資產則更有望直接受益，也可能利好部分利率敏感行業的資產表現，但總體而言，上述影響是邊際上的，美國降息對國內股市影響更多是斜率上而非方向性的。股市表現實質上反映的還是企業的獲利能力，更多還是與國內經濟基本面、長期的產業政策趨勢更為相關。
《券商中國》報導指出，在債券資產方面，中國債市和政策走向在 Fed 降息 2 碼的背景下仍「以我為主」，基本面有望長期利好境內債市。短期內，信用債因估值和年底需求放緩等阻力，恐成震蕩態勢，但長期來看，整體融資成本下降的大方向下長期看好。
此外，Fed 降息將在今年下半年緩解匯率壓力，進一步打開貨幣政策空間。人民幣匯率中間價已經跟現價差不多，顯示中國人民銀行在防範匯率風險上有一定操作空間，可不必擔心降息帶來的短期匯率波動，但風險點在於長端利率下行過快或者曲線倒掛。
富達指出，對於中國市場來說，Fed 降息可換來一定政策空間，引導無風險利率下行。此前受制於利差、匯率等因素，貨幣政策工具箱存在一定瓶頸，當前貨幣政策仍有行動餘地。
港股方面，過往港股估值與流動性環境高度相關，此次 Fed 降息料將對利率敏感度高成長股後續估值的修復彈性帶來利多。
美國此次降息迫使市場重新審視港股網路網，當前網路平台基本面成長韌性仍良好，獲利兌現持續超預期，估值性價比較高。
整體來看，全球經濟不確定性依然存在，投資人必須密切關注各國央行政策動向及未來經濟數據的變化。
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