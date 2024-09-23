富達：Fed降息兩碼給中國帶來政策空間 人民幣、債券與港股迎利好

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-23 10:45

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美國聯準會 (Fed) 上星期宣佈降息 2 碼 (50 個基點)，此舉給中國市場帶來新的政策空間和影響。人民幣匯率的穩定性、境內債市的利率走勢，以及港股的估值修復等方面都可能因此受到積極影響。

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《券商中國》報導指出，在債券資產方面，中國債市和政策走向在 Fed 降息 2 碼的背景下仍「以我為主」，基本面有望長期利好境內債市。短期內，信用債因估值和年底需求放緩等阻力，恐成震蕩態勢，但長期來看，整體融資成本下降的大方向下長期看好。

富達指出，對於中國市場來說，Fed 降息可換來一定政策空間，引導無風險利率下行。此前受制於利差、匯率等因素，貨幣政策工具箱存在一定瓶頸，當前貨幣政策仍有行動餘地。

港股方面，過往港股估值與流動性環境高度相關，此次 Fed 降息料將對利率敏感度高成長股後續估值的修復彈性帶來利多。

美國此次降息迫使市場重新審視港股網路網，當前網路平台基本面成長韌性仍良好，獲利兌現持續超預期，估值性價比較高。