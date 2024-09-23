全球最有價值科技品牌 蘋果居冠、抖音闖進前五

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-23 13:20

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英國品牌評估機構 Brand Finance 發布「2024 全球科技品牌價值 100 強」榜單，蘋果 (AAPL-US) 居冠，微軟 (MSFT-US) 、谷歌分列二、三位，抖音闖進第五，輝達位居第十，但其品牌價值暴增 163%，是成長最快的科技品牌。

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微軟品牌價值成長 78% 至 3404 億美元，相較於 2023 年的 1916 億美元幾乎翻了一倍。微軟在人工智慧創新方面也是領導者，尤其是透過與 OpenAI 的合作，這是該品牌人工智慧創新策略的重要方面。

而抖音品牌價值成長 28%，以 842 億美元的品牌價值強勢闖入前五，展現了中國科技企業在全球市場上的巨大潛力和影響力。這項排名不僅標誌著抖音作為社群媒體巨頭的穩固地位，也進一步證明了中國品牌在全球科技領域的崛起。

此外，AI 領域的關鍵晶片供應商輝達，品牌價值成長 163%，達到 445 億美元，從去年的第 29 名竄升至第 10 名，成為今年成長最快的科技品牌。根據 Brand Finance 的研究顯示，輝達股價成長約 208%，遠超整體市場。