全球最有價值科技品牌 蘋果居冠、抖音闖進前五
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-23 13:20
英國品牌評估機構 Brand Finance 發布「2024 全球科技品牌價值 100 強」榜單，蘋果 (AAPL-US) 居冠，微軟 (MSFT-US) 、谷歌分列二、三位，抖音闖進第五，輝達位居第十，但其品牌價值暴增 163%，是成長最快的科技品牌。
該報告指出，蘋果自去年以來超越亞馬遜 (AMZN-US) ，在其維持高端定價策略和強大的品牌資產的推動下，品牌價值驚人地增長了 74%，達到 5166 億美元。
微軟品牌價值成長 78% 至 3404 億美元，相較於 2023 年的 1916 億美元幾乎翻了一倍。微軟在人工智慧創新方面也是領導者，尤其是透過與 OpenAI 的合作，這是該品牌人工智慧創新策略的重要方面。
而抖音品牌價值成長 28%，以 842 億美元的品牌價值強勢闖入前五，展現了中國科技企業在全球市場上的巨大潛力和影響力。這項排名不僅標誌著抖音作為社群媒體巨頭的穩固地位，也進一步證明了中國品牌在全球科技領域的崛起。
此外，AI 領域的關鍵晶片供應商輝達，品牌價值成長 163%，達到 445 億美元，從去年的第 29 名竄升至第 10 名，成為今年成長最快的科技品牌。根據 Brand Finance 的研究顯示，輝達股價成長約 208%，遠超整體市場。
品牌價值被理解為品牌所有者透過在公開市場上授權該品牌所獲得的淨經濟收益。
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