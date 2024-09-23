高通要收英特爾？業界人士：英特爾實際價值遠高於市值

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-23 08:30

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英特爾（Intel）(INTC-US) 已經走過 60 多年的歷史，在新科技巨浪式衝擊下，這家美國老牌晶片巨頭正在做最後的掙扎。

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美媒《CNBC》也證實這項傳聞，但消息人士仍不清楚雙方是否已經開始洽談，也不知道高通提出的條件。

這個大消息引發業界熱議。目前英特爾的市值超過 933 億美元，高通是 1,882 億美元。

據《第一財經》上周六報導，研究機構 Garter 分析師盛陵海表示：「不能只看英特爾的股價，股價反映的是利潤，而不是產品的重要性，英特爾太重要了，它的實際價值遠遠高於市值所反映的價值。」

他還說，提及重大併購案，反壟斷審查是難以避免的一道關卡。2017 年博通（Boardcom）收購高通失敗，就是因爲涉嫌壟斷，被川普政府叫停。即便美國批准了，也此案需要獲中國等國批准。當年高通收購 NXP 失敗，就是一個例子。

另一位晶片行業資深人士也表示：「英特爾的估值處於低谷，這就好比核心地段的房地產打了對折，錯過了可能就沒有了。」

他認為，英特爾的資產仍然具有很大價值。「英特爾可有好東西，比如 FPGA、Mobileye、GPU 等等，把要的留著，不要的賣掉，好好來個資本運作，還是有希望賺大錢。」上述人士表示。

他說道，英特爾還持續吃「蘋果」的紅利，一邊佔有 PC 市場，另一邊屹立手機大紅海，未來 6G 和 7G 也還是要靠它。「博通過去幾年股價大漲，肯定讓高通眼紅，如果能低價收購英特爾，也能帶動高通未來的市場增長預期。」他表示。