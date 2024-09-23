高通要收英特爾？業界人士：英特爾實際價值遠高於市值
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-23 08:30
英特爾（Intel）(INTC-US) 已經走過 60 多年的歷史，在新科技巨浪式衝擊下，這家美國老牌晶片巨頭正在做最後的掙扎。
英特爾在錯過了歷史上多個轉型機遇後，命運可能要掌握在他人的手中了。據《華爾街日報》上周五（20 日）報導，知情人士透露，美國晶片大廠高通（Qualcomm）(QCOM-US) 近日已向英特爾提出收購方案。
美媒《CNBC》也證實這項傳聞，但消息人士仍不清楚雙方是否已經開始洽談，也不知道高通提出的條件。
這個大消息引發業界熱議。目前英特爾的市值超過 933 億美元，高通是 1,882 億美元。
據《第一財經》上周六報導，研究機構 Garter 分析師盛陵海表示：「不能只看英特爾的股價，股價反映的是利潤，而不是產品的重要性，英特爾太重要了，它的實際價值遠遠高於市值所反映的價值。」
他說道，英特爾的資料中心和 PC 業務仍然是網路的核心組成部分。「雖然被輝達 (NVDA-US) 等巨頭趕超，但英特爾仍是資料中心的主力，沒有資料中心，就沒有網路。」盛陵海表示。
他還說，提及重大併購案，反壟斷審查是難以避免的一道關卡。2017 年博通（Boardcom）收購高通失敗，就是因爲涉嫌壟斷，被川普政府叫停。即便美國批准了，也此案需要獲中國等國批准。當年高通收購 NXP 失敗，就是一個例子。
另一位晶片行業資深人士也表示：「英特爾的估值處於低谷，這就好比核心地段的房地產打了對折，錯過了可能就沒有了。」
他認為，英特爾的資產仍然具有很大價值。「英特爾可有好東西，比如 FPGA、Mobileye、GPU 等等，把要的留著，不要的賣掉，好好來個資本運作，還是有希望賺大錢。」上述人士表示。
他說道，英特爾還持續吃「蘋果」的紅利，一邊佔有 PC 市場，另一邊屹立手機大紅海，未來 6G 和 7G 也還是要靠它。「博通過去幾年股價大漲，肯定讓高通眼紅，如果能低價收購英特爾，也能帶動高通未來的市場增長預期。」他表示。
他預料，高通可能不會收購英特爾持續虧損的代工業務，因此，英特爾的一種選擇，是將代工業務出售給更強大的對手，例如台積電 (2330-TW) (TSM-US) 。
「英特爾是 70 歲老人，吃的是 PC 時代紅利，高通、AMD 是 40 歲的壯年，吃的是手機時代紅利，而輝達是 18 歲的青年，展現的是 AI 時代的可能性。」一位業界人士這樣評論道。
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