C3. ai上季訂閱營收成績黯淡拖累 盤前股價挫近20%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 19:45

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開發企業人工智慧 (AI) 軟體的公司 C3. ai 周四 (5 日) 盤前股價崩近 20%，延續前一交易日財報公布後的頹勢。由於高利率和不確定的經濟環境導致企業支出謹慎、嚴格控制成本，C3. ai 上季雖虧損幅度收窄，但訂閱營收遜於市場預期，實現獲利目標仍遙遙無期。

截稿前，C3. ai(AI-US) 周四盤前股價下跌 19.77%，每股暫報 18.46 美元。該公司股價去年翻了一倍多，如果持續走跌，其 29.7 億美元的市值將縮水逾 6 億美元。

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根據財報，C3. ai 上季定月營收僅 7,350 萬美元，遠低分析師預期的 7,910 萬美元。對該公司來說，訂閱收入主要包括軟體授權、軟體即服務產品、試點和 C3.ai 應用程式或生成式 AI 的試用，以及基於消費的定價，其收入隨著時間的推移確認。

D.A. Davidson 分析師在一份報告中寫道：「C3.ai 的訂閱收入較先前一季減少約 650 萬美元，而上季和去年同期分別增加約 950 萬美元和約 500 萬美元。」

C3. ai 公司高層預估毛利率仍將面臨壓力，原因是試營運業務的比例更高，這些業務在客戶使用周期的測試階段的成本更高。

該公司財務總監 Hitesh Lath 在財報公布後的電話會議上還表示，由於在業務上進行的額外投資，包括銷售團隊、研發和營銷支出，營業利潤率將面臨短期壓力。

其他財報數據方面，C3. ai 上季營收年增 21% 至 8,720 萬美元，高於分析師 8,690 萬美元的預期；該季淨損 0.05 美元，優於分析師預估的虧損 0.13 美元。