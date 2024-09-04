美7月JOLTS職位空缺數降至3年半新低 就業市場疲軟另一跡象

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-04 23:45

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美國勞工統計局 (BLS) 周三 (4 日) 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，7 月職位空缺數自 6 月下修後的 791 萬降至 767.3 萬個，遠低經濟學家預期的 809 萬個，創下 2021 年 1 月以來新低，與此同時企業裁員人數也有所增加，表明美國就業市場正在持續且緩慢降溫，與其他勞動力需求減少的跡象一致。

美 7 月職位空缺數降至 3 年半新低。(圖：ZeroHedge)

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6 月職位空缺數自 810 萬大幅下調 79.1 萬，為過去 5 個月來第四次下修。(圖：ZeroHedge)

根據報告，7 月企業裁員人數升至 176 萬，創 2023 年以來新高，主要集中在休閒和飯店產業的裁員，而醫療保健、州和地方政府以及貿易和運輸產業職位空缺數有所減少。與此同時，企業招聘人數從 2020 年 4 月以來新低略有回溫。

調查顯示，7 月州和地方政府職位空缺數有所減少 (圖：ZeroHedge)

聯準會 (Fed) 密切留意的每名失業工人與職位空缺數的比例降至 1.07，較 6 月的 1.16 大幅下降，目前正式低於新冠疫情前的水準。

7 月失業工人與職位空缺數的比例降至 1.07，目前正式低於新冠疫情前的水準。(圖：ZeroHedge)

另外，7 月自願離職率小幅升至 2.1%，仍接近 2020 年以來新低，表明與幾年前相比美國民眾對自己找到新工作的能力不那麼有自信。

7 月自願離職率小幅升至 2.1%，仍接近 2020 年以來新低。(圖：ZeroHedge)

經濟學家分析指出，隨裁員和失業人數的增加以及職位空缺數減少，勞動力供需平衡正在轉變，就業市場的疲軟更加明顯，最後應該會讓潛在的薪資和通膨壓力減弱。

Indeed Hiring Lab 經濟研究主管 Nick Bunker 表示：「勞動市場不再冷卻到疫情前的溫度，而是已經超過了疫情前的溫度。沒有人，當然也包括 Fed 的決策者，希望勞動市場在這個時候變得更冷。」

美國近期數據顯示，就業市場正在走軟，引起 Fed 官員的擔憂。就業成長一直在放緩，失業率正在上升，求職者更難找到工作，這加劇外界對潛在經濟衰退的擔憂。

決策者已明確表示，他們不希望看到勞動市場進一步降溫，市場普遍預期他們將在兩周後的貨幣政策會議上開始降息。