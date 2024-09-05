特斯拉計劃明年初在中國、歐洲推出FSD 盤前股價漲逾2%
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 19:21
特斯拉周四 (5 日) 盤前股價上漲逾 2%，此前該公司在社群媒體平台 X(前推特) 發文表示，計劃明年第一季在中國與歐洲推出全自動輔助駕駛 (Full Self-Driving, FSD)，目前正在等待監管部門的批准。
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤前股價上漲 2.44%，每股暫報 224.77 美元。
特斯拉的聲明意味著有望獲得這些地區有關部門對該技術的許可。該公司認為這是一種提振銷售、領先中國競爭對手的方式，後者也正在研發類似的駕駛輔助系統。
據了解，特斯拉通過資料安全評估，並與科技巨擘百度 (BIDU-US)(9888-HK) 達成地圖和導航協議，在獲得中國市場批准方面取得了重大進展。有媒體報導指出，特斯拉還獲得在上海街道上測試 FSD 技術許可。
儘管如此，FSD 在美國受到了越來越多的審查，儘管執行長馬斯克將特斯拉的未來押在解決自動駕駛上，但特斯拉和產業專家表示，駕駛在使用該軟體時必須把手放在方向盤上並注意路況。
馬斯克在 7 月的財報電話會議上表示，他預估 FSD 駕駛系統將在今年底前在歐洲、中國和其他國家獲得批准。今年 4 月他也在 X 上寫道，「可能很快」就會在中國推出。
如果 FSD 獲得批准，將幫助特斯拉在中國保持領先地位。中國是特斯拉最大的海外市場，數十個品牌正在侵蝕特斯拉的市占，並開發自己的先進駕駛輔助技術。中國乘用車協會 (China Passenger Car Association, CPCA) 的數據顯示，今年前 8 個月，特斯拉在中國的出貨量比去年同期下降約 6%。
值得注意的是，上述消息宣布後一個月，特斯拉無人駕駛計程車 (Robotaxi) 產品「Cybercab」將問世，該車是透過自動駕駛技術提供乘車服務，FSD 的批准被視為替 Cybercab 鋪路。
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