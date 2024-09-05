美上周初領失業金人數降至22.7萬 創8周以來新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 22:40

‌



美國勞工部 (DOL) 周四 (5 日) 公布數據顯示，上周初領與續領失業金人數下滑，其中初領失業金人數觸及 8 周新低、續領失業金人數降至 3 個月低點，而且企業裁員人數仍然不高，可能有助緩解就業市場惡化擔憂。

美上周初領失業金人數降至 22.7 萬，創 8 周以來新低。(圖：ZeroHedge)

‌



上週續領失業金人數降至 3 個月新低。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 8 月 31 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.7 萬人，低於市場預期 23.1 萬人，較修正後前值 23.2 萬人減少 5 千人，4 周移動平均值報 23 萬人。

截至 8 月 24 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 183.8 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 186 萬人減少 2.2 萬人，4 周移動平均值報 185.3 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

初請失業金人數自 7 月底從 11 個月高點回落以來，一直在 23 萬人附近徘徊，因汽車業和颶風貝羅 (Beryl) 造成的季節性扭曲消退。此外，儘管美國 7 月職缺降至三年半低點，但數據仍未顯示就業市場惡化的跡象。

聯準會 (Fed) 日前公布的經濟褐皮書報告指出，就業水準「在最近幾周整體持平至略有上升」。一些地區報告稱，公司減少了輪班和工作時間或者通過自然減員減少員工人數，不過裁員仍然很少。然而求職者找到工作的時間越來越長，也越來越難。

同日稍早公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，8 月民間企業就業人數經季節調整後增加 9.9 萬人，為 2021 年 1 月以來新低，遠遜經濟學家預期的 14.4 萬人，也不及 7 月向下修後的 11.1 萬人，進一步證實就業市場疲軟，市場加大對 Fed 本月稍晚降息兩碼 (50 個基點) 的押注，不過經濟學家認為 Fed 將以降息 1 碼 (25 個基點) 為基調開啟鬆綁貨幣政策周期。

市場分析認為，整體來看職位空缺大幅減少、企業招聘放緩，但大多數求職者找到工作，失業率仍不算高，可能有助避免美國經濟走入衰退，尤其是在 Fed 準備降息的情況下。

展望未來，初領失業金人數顯示，企業裁員並非導致就業市場走軟的主要因素，不過 Fed 仍不能大意，需要開始降息。