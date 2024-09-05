Fed波斯提克：高利率不能維持太久 對就業市場傷害大
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 01:00
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周三 (4 日) 表示，聯準會 (Fed) 不能將利率維持在高峰太久，否則可能會對就業市場造成太大傷害。儘管波斯提克並未具體透露自己是否會在 9 月貨幣政策會議上支持降息，但這番言論已表達其寬鬆貨幣政策立場。
波斯提克是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一，也是較為鷹派的決策者之一，他先前支持收緊貨幣政策對抗通膨，但近來通膨放緩且就業市場走軟，他把焦點轉向 Fed 雙重使命之一的就業方面。
波斯提克周三在亞特蘭大聯準銀行發表的一篇文章寫到：「我認為我們不能等到通膨實際一路降至 2% 才開始取消限制措施，因為這可能會導致就業市場出現混亂，進而造成不必要的痛苦與磨難。」
他補充說，近期物價報告強化其對通膨持續走向 Fed 的 2% 道路上，物價壓力迅速而廣泛減弱。根據美國上周公布數據，7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率為 2.5%、剔除食品和能源後的核心 PCE 年增率為 2.6%，僅略高市場預期。
至於就業市場方面，波斯提克認為就業市場有所鬆動，但仍大致穩定。同日稍早公布的數據顯示，企業對員工的需求進一步減弱，7 月職位空缺數降至 3 年半新低、裁員人數也小幅上升。
就業市場競爭壓力減少也冷卻薪資上漲，消除企業 (尤其是服務業) 漲價彌補勞動力成本的舉動。對此波斯提克表示從更廣泛角度來看，企業定價權似乎正在減弱。
不過他認為，目前尚未感覺到商業往來中即將出現的崩潰獲恐慌，不過數據和基層回饋表明，經濟和就業市場正在失去動力。
儘管如此，波斯提克仍持謹慎態度，他在文中寫道：「雖然通膨已經大幅降溫，但實現我們物價穩定任務的風險續存。我們不須保持警惕，確保這些風險繼續減弱。歷史告訴我們，過早鬆綁貨幣政策是一個危險的策略，可能重新引發通膨，讓通膨在經濟中持續數月甚至數年。」
目前市場預估 FOMC 將在 9 月的會議上降息 1 碼 (25 個基點)。先前 Fed 主席鮑爾就明確表示，央行打算在 9 月的政策會議上將基準利率從目前的 5.25% 至 5.5% 下調，唯一不確定的因素是，疲軟的就業市場是否值得降息 1 碼，甚至是比正常情況下更大幅度的 2 碼 (50 個基點)。
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