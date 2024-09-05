〈美股早盤〉美就業數據憂喜參半 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 21:41

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美股主要指數周四 (5 日) 漲跌互現，投資人分析今日公布憂喜參半的就業市場數據，判斷美國央行將在本月晚些時候的降息幅度。

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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美國周四公布就業市場報告憂喜參半，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，8 月民間企業就業人數經季節調整後增加 9.9 萬人，連續第五個月下滑，為 2021 年 1 月以來新低，遠遜經濟學家預期的 14.4 萬人，也不及 7 月向下修後的 11.1 萬人，進一步證實就業市場疲軟。

不過同日美國勞工統計局 (BLS) 公布的上周初領失業金人數僅報 22.7 萬人，低於市場預期的 23.1 萬人，前值小幅上修 1 千人至 23.2 萬人。

數據公布後，美股主要指數期貨走軟、美債殖利率全面跳水，交易員預估聯準會 (Fed) 將在今年內總共降息 110 個基點。

目前市場預估明 (6 日) 公布的 8 月非農報告將新增約 16.5 萬人，雖然高於 7 月的 11.4 萬人溫和增幅，不過最近三個月平均就業人數增幅放緩至略高於 15 萬人，為 2021 年初以來最小增幅。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「今天的數據好壞參半，明天的就業報告才能讓投資人更清楚地了解勞動市場的狀況。我們處在一個『好消息就是好消息，壞消息就是壞消息』的環境中，市場仍在試圖弄清楚經濟是否放緩得太多，以及 Fed 是否落後形勢。」

Miller Tabak 分析師 Matt Maley 表示，在周五的就業數據公布之前，我們可能又會度過平靜的一天。他說：「有鑑於上月就業報告對市場的影響，我們完全不會責怪投資者再袖手旁觀一天。」

截至台北時間周四（5 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.64%，至每股 255.21 美元

特斯拉周四盤前股價上漲逾 2%，此前該公司在社群媒體平台 X(前推特) 發文表示，計劃明年第一季在中國與歐洲推出全自動輔助駕駛 (Full Self-Driving, FSD)，目前正在等待監管部門的批准。

C3. ai(AI-US) 早盤股價下跌 14.75%，至每股 19.61 美元

開發企業人工智慧 (AI) 軟體的公司 C3. ai 周四盤前股價崩近 20%，延續前一交易日財報公布後的頹勢。由於高利率和不確定的經濟環境導致企業支出謹慎、嚴格控制成本，C3. ai 上季雖虧損幅度收窄，但訂閱營收遜於市場預期，實現獲利目標仍遙遙無期。

Visa(V-US) 早盤股價下跌 0.08%，至每股 280.25 美元

Visa 表示計劃推出專門的銀行轉帳服務，跳過信用卡和傳統的直接扣款流程，該公司周四表示，計劃明年在歐洲推出帳戶到帳戶 (A2A) 支付的專門服務。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 ADP 新增就業人數報 9.9 萬，預期 14.4 萬，前值 11.1 萬

美國上周初領失業金人數報 22.7 萬，預期 23.1 萬，前值 23.2 萬

美國上周續領失業金人數報 183.8 萬，預期 187 萬，前值 186 萬

美國 8 月挑戰者企業裁員人數報 7.58 萬人，前值 2.58 萬人

美國第二季非農生產率季增年率修正值報 2.5%，預期 2.3%，前值 0.2%

美國第二季單位勞動力成本季增年率修正值報 0.4%，預期 0.9%，前值 4.0%

美國 8 月 ISM 非製造業指數預期 51.3，前值 51.4

華爾街分析：

摩根大通表示，Fed 即將開始降息，但如果投資人認為這會為股市帶來新一輪的上漲態勢，那就大錯特錯了。以 Mislav Matejka 為首的摩根大通策略師在一份研究報告中表示，Fed 最終降息至少部分是為了應對經濟放緩，這可能會抵消降息對股市的正面影響。