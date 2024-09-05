美8月企業裁員逾7.5萬人 創1年來最大單月增幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-05 20:41

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就業諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (5 日) 公布數據顯示，美國 8 月雇主公布的裁員人數為 5 個月來最多，其中科技業裁員最多，原因是經濟成長前景不明朗且成本擔憂持續存在。

根據調查，美國企業 8 月裁員人數月增 193% 至 75,891 人，遠超 7 月裁員人數 25,885 人，創一年來最大的單月增幅；按年來看成長 1%，低於 7 月的 9%。儘管如此，今年以來宣布的裁員人數減少 3.7%。

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8 月宣布的裁員中，有一半以上來自科技業，總數為 39,563 人，遠高於 7 月的約 6,000 人，也是自 2023 年 1 月以來的最高水準，而醫療衛生產業宣布的裁員人數第二多，為 6,158 人。

Challenger 副總裁 Andrew Challenger 在一份聲明中表示「8 月裁員的激增反映經濟不確定性的增加和市場動態的變化。公司面臨著各種壓力，從營運成本上升到對潛在經濟放緩的擔憂，導致他們在勞動力管理方面做出艱難的決定。 」