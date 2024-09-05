美8月ISM非製造業指數連兩月溫和擴張 就業停滯不前

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 23:45

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美國周四 (5 日) 公布的 8 月 ISM 非製造業指數小幅升至 51.5，略高於市場預期的 51.3，也優於 7 月的 51.4，連續第二個月溫和擴張。不過就業方面成長放緩，與近期數據顯示的疲軟態勢一致，另外價格指數也有所攀升。

8 月服務業就業成長放緩、價格指數攀升。(圖：ZeroHedge)

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美國 8 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 53.3，前值 54.5

新訂單指數報 53.0，前值 52.4

僱傭指數報 50.2，前值 51.1

供應商交貨指數報 49.6，前值 47.6

存貨指數報 52.9，前值 49.8

價格指數報 57.3，前值 57.0

未完成訂單指數報 43.7，前值 50.6

新出口訂單指數報 50.9，前值 58.5

進口指數報 50.3，前值 53.3

庫存景氣指數報 54.9，前值 63.2

圖：ISM

8 月份有 10 個產業報告成長，主要是娛樂和休閒、採礦、運輸和倉儲，另外包括零售貿易、建築、住宿和食品服務在內的 7 個產業出現了下降。

觀察指數細項，8 月新訂單指數自 7 的 52.4 升至 53.0，不過未完成訂單指數自 7 月的 50.6 驟降至 43.7，創下近一年來最大跌幅，儘管該指數波棟較大，但過去 3 個月中有 2 個月未完成訂單減少，可能讓企業調整員工人數和工時。

8 月商業活動生產指數降至 53.3，比 7 月的 54.5 下滑 1.2 個點，表明增速放緩；8 月存貨指數自 7 月的 49.8 萎縮區間回升至 52.9，意味著服務供應商繼續認為庫存過高。此外，價格指數也從 7 月的 57.0 小幅攀升至 57.3，為 3 個月高點，與過去一年平均水準一致。

值得注意的是，8 月僱傭指數小幅降至 50.2，雖然處在 50 榮枯線上，但整體已經停滯不前。美國本周迄今公布的就業市場數據顯示，職位空缺數降至 2021 年初以來新低，7 月裁員人數有所增加，另外再加上本周稍早公布的製造業活動連續第五個月萎縮，表明美國經濟成長走軟。

ISM 服務業調查委員會主席 Steve Miller 在聲明中表示：「許多產業都提到緩慢至溫和的成長，而持續的高成本和利率壓力經常被認為對企業業績產生負面影響，並導致銷售和流量疲軟。」他說：「所有的數據都顯示出相當平穩的低成長——我不想說成長乏力——但與前幾年相比，肯定是低成長。」

8 月服務業 PMI 終值升至 55.7 創下 2022 年 3 月以來新高

ISM 與標普調查的服務業指數走勢不一。(圖：ZeroHedge)

標普全球 (S&P Global) 同日公布的 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 55.7，高於市場預期和初值的 55.2，也優於 7 月的 55.0，創下 2022 年 3 月以來新高；8 月綜合 PMI 終值升至 54.6，高於市場預期與初值的 54.1，也優於 7 月前值 54.3。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「整體服務業 PMI 升至近兩年半以來新高，進一步提供了令人鼓舞的證據，表明美國經濟在第三季正實現強勁成長，增加了『軟著陸』的跡象。 」

Williamson 指出，服務業的快速擴張意味著 PMI 調查顯示第三季國內生產毛額 (GDP) 成長為 2% 至 2.5%。與此同時，8 月的調查數據表明銷售物價通膨進一步降溫，尤其是在服務業，目前已回落至接近新冠疫情前的平均水準，與聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標一致。

雖然低利率的前景尤其提振服務業的成長，但未來幾個月有幾個不利因素可能會抑製成長。由於對總統大選結果的不確定性，企業的樂觀情緒和投資正在減弱，再加上招聘受到勞動力短缺的限制，繼續給薪資帶來上行壓力。