美8月ISM非製造業指數連兩月溫和擴張 就業停滯不前
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 23:45
美國周四 (5 日) 公布的 8 月 ISM 非製造業指數小幅升至 51.5，略高於市場預期的 51.3，也優於 7 月的 51.4，連續第二個月溫和擴張。不過就業方面成長放緩，與近期數據顯示的疲軟態勢一致，另外價格指數也有所攀升。
美國 8 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 53.3，前值 54.5
- 新訂單指數報 53.0，前值 52.4
- 僱傭指數報 50.2，前值 51.1
- 供應商交貨指數報 49.6，前值 47.6
- 存貨指數報 52.9，前值 49.8
- 價格指數報 57.3，前值 57.0
- 未完成訂單指數報 43.7，前值 50.6
- 新出口訂單指數報 50.9，前值 58.5
- 進口指數報 50.3，前值 53.3
- 庫存景氣指數報 54.9，前值 63.2
8 月份有 10 個產業報告成長，主要是娛樂和休閒、採礦、運輸和倉儲，另外包括零售貿易、建築、住宿和食品服務在內的 7 個產業出現了下降。
觀察指數細項，8 月新訂單指數自 7 的 52.4 升至 53.0，不過未完成訂單指數自 7 月的 50.6 驟降至 43.7，創下近一年來最大跌幅，儘管該指數波棟較大，但過去 3 個月中有 2 個月未完成訂單減少，可能讓企業調整員工人數和工時。
8 月商業活動生產指數降至 53.3，比 7 月的 54.5 下滑 1.2 個點，表明增速放緩；8 月存貨指數自 7 月的 49.8 萎縮區間回升至 52.9，意味著服務供應商繼續認為庫存過高。此外，價格指數也從 7 月的 57.0 小幅攀升至 57.3，為 3 個月高點，與過去一年平均水準一致。
值得注意的是，8 月僱傭指數小幅降至 50.2，雖然處在 50 榮枯線上，但整體已經停滯不前。美國本周迄今公布的就業市場數據顯示，職位空缺數降至 2021 年初以來新低，7 月裁員人數有所增加，另外再加上本周稍早公布的製造業活動連續第五個月萎縮，表明美國經濟成長走軟。
ISM 服務業調查委員會主席 Steve Miller 在聲明中表示：「許多產業都提到緩慢至溫和的成長，而持續的高成本和利率壓力經常被認為對企業業績產生負面影響，並導致銷售和流量疲軟。」他說：「所有的數據都顯示出相當平穩的低成長——我不想說成長乏力——但與前幾年相比，肯定是低成長。」
8 月服務業 PMI 終值升至 55.7 創下 2022 年 3 月以來新高
標普全球 (S&P Global) 同日公布的 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 55.7，高於市場預期和初值的 55.2，也優於 7 月的 55.0，創下 2022 年 3 月以來新高；8 月綜合 PMI 終值升至 54.6，高於市場預期與初值的 54.1，也優於 7 月前值 54.3。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「整體服務業 PMI 升至近兩年半以來新高，進一步提供了令人鼓舞的證據，表明美國經濟在第三季正實現強勁成長，增加了『軟著陸』的跡象。 」
Williamson 指出，服務業的快速擴張意味著 PMI 調查顯示第三季國內生產毛額 (GDP) 成長為 2% 至 2.5%。與此同時，8 月的調查數據表明銷售物價通膨進一步降溫，尤其是在服務業，目前已回落至接近新冠疫情前的平均水準，與聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標一致。
雖然低利率的前景尤其提振服務業的成長，但未來幾個月有幾個不利因素可能會抑製成長。由於對總統大選結果的不確定性，企業的樂觀情緒和投資正在減弱，再加上招聘受到勞動力短缺的限制，繼續給薪資帶來上行壓力。
或許更令人擔憂的是，最近製造業活動的低迷正顯示出一些向更廣泛經濟領域蔓延的跡象，尤其是工業服務訂單的停滯。
- 寬鬆列車啟動，你掌握到這波趨勢了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉美就業數據憂喜參半 主要指數漲跌互現
- 美上周初領失業金人數降至22.7萬 創8周以來新低
- 美8月小非農新增就業人數創3年半新低 Fed降息兩碼機率攀升
- 美8月企業裁員逾7.5萬人 創1年來最大單月增幅
下一篇