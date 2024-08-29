印度股市8月續創高 首域盈信：5大理由看好後市

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-29 18:51

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挾人口優勢，全世界對印度的關注大大增加，估計印度可望 2030 年或更早成為全球第三大經濟體，具備 30 年投資印度股市經驗的首域盈信資產管理 (FSSA) 長期看好印度市場，基於 5 大因素；(1) 大量優質上市企業、(2) 歷史悠久的股市、(3) 規模仍有高度向 上發展空間的大型企業、(4) 優質企業擁有人和管理團隊、(5) 公司治理標準提高。

印度股市 8 月續創新高，反映投資人對印度股票的興趣，全球也對印度的關注大大增加。針對印度股市的投資潛力，首域盈信資產管理 (FSSA) 基金經理 Sreevardhan Agarwal 說明如下，

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■ 大量優質上市企業可供選擇

在印度 5,000 多家上市公司中，約 1,400 家的市值超過 1 億美元，其中符合首域盈信資產管理 (FSSA) 品質標準，以企業擁有權、管理層、公司定位及業務實力等各方面指標的企業約 200 家，這個數字更連年上升。相比其他大型新興市場，例如南韓，要找出五家值得投資的公司也不易，而且這個數字正持續減少。此外，印度很大機會於 2030 年或之前成為全球第三大經濟體，意味著上述印度企業享有龐大的當地市場機遇，對外需求不會過份依賴，預期這些企業在面 對外部因素衝擊時將相對不受影響。

■ 全球歷史最悠久的股票市場之一

印度的孟買證券交易所於 1875 年成立，為亞洲歷史最悠久的股票交易所之一，因此創業文化 已在當地植根數十年，而企業亦早已發展出應對上市所帶來的機遇與挑戰的能力，經營上更具韌性。 此外，印度有大量家族企業上市，在印度上市超過 50 年並由第三或第四代家族成員管理的公司並 非罕見，家族企業經歷更多景氣循環，管理者的目光通常也更遠大，不會短視近利。另一方面，當 地擁有龐大和仍在急速增長的資產管理行業和零售投資者群體（即個人股東），他們通常較理解相 關資訊亦對公司治理議題有適度的敏感度。

■ 市值仍有高度向上發展空間的大型企業

印度有 14 億龐大的人口，加上當地一些行業仍處於萌芽階段，意味當地龍頭企業的規模對比 其他地區及環球市場的企業規模仍較有發展空間。例如，根據國際能源署估計，中國的空調安裝數量為 8.6 億，而印度則只有約 8,000 萬。截至今 (2024) 年 1 月中國三大上市空調製造商合計市值為 1,050 億美元，相比之下，印度在該行業的最大上市公司的市值則非常小；就以當地龍頭 Blue Star 為例，其行業市佔率為 13%，市值卻只有 26 億美元，發展潛力龐大。

■ 企業擁有人和管理層重視資本回報率

印度利率普遍較高，一直存在資本匱乏的情況，而且政府甚少對私營企業家表現明確支持，如 今營商環境改善下，這些不利因素也已逐漸改善。此外，印度企業的管理團隊對資金供應情況及其 成本非常了解且重視，這意味管理水準最出色的印度企業在經營方面享有較高的已動用資本回報率 (Return on Capital Employed, ROCE)，甚至中階經理人已能夠掌握提高已動用資本回報率的因 素。

■ 公司治理標準及少數股東保障持續改善

根據投資新興市場的經驗，印度企業所提供的少數股東保障較其他市場為佳。不論是私有化規 則、隨售權 (tag-along rights)、關聯方交易 (related-party transactions) 的批核、強制董事會獨立的 規則、持股和抵押的強制揭露等方面，持有一般的印度公司都能讓投資人放心。進一步來說，印度 的優秀企業家都願意與少數股東溝通，解釋董事會的獨立性和有效性、報酬政策、傳承和財政品質， 並重視與目光長遠的投資者進行具建設性的意見交流，公司治理方面表現優秀。