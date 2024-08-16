印度總理莫迪會見鴻海董事長劉揚偉：討論米爾納德等三省投資計畫
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 08:46
印度總理莫迪在當地時間周四 (15 日) 會見鴻海(2317-TW) 董事長劉揚偉，雙方就鴻海在當地的投資計畫進行討論，並聚焦於如何推動 AI、半導體製造和增加本地電子產品生產。
莫迪在會後於 X 平台上發文說：「很高興見到鴻海科技集團 (富士康) 董事長劉揚偉先生。我強調了印度為未來發展提供了絕佳機遇。我們也在卡納塔克省、泰米爾納德省和安得拉省等地投資計畫進行了很棒的討論。」
全球領先的蘋果 (AAPL-US) iPhone 製造商鴻海正擴大在印度的業務，目前在泰米爾納德省的 iPhone 工廠擁有超過 4 萬名員工，並已經宣佈在多個省大量投資建新廠。
在泰米爾納德省，鴻海將投資 160 億盧比建設新電子零件部門，預計將創造 6000 多個工作機會，而在特倫甘納省，鴻海打算追加投資 330 億盧比，在該省總投資額超過 455 億盧比。
今年 1 月，印度政府頒予劉揚偉公民榮譽獎－「蓮花裝勳章」（Padma Bhushan），以表彰他為印度電子製造業發展支持性環境所做的努力。
蓮花裝勳章主要是頒給在印度各領域具有卓越成就的海內外人士，以表彰對印度社會的重要貢獻。
獲此榮譽的劉揚偉也表達對印度政府的感謝說：「本次能獲印度政府授予蓮花獎，著實備感榮幸，感謝印度總理、總統以及人民給予此殊榮。深信這個獎也是對集團在印度長期發展，協助當地經濟成長的肯定，未來我會持續帶領團隊，為印度製造、為社會美好發展盡一份心力。」
過去十年，印度電子產品出口顯著成長，尤其是在 iPhone 的推動下，印度也訂下了電子產品總產值在 2026 財年前達到 3 千億美元的目標。
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