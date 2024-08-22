大摩持續唱好日股、印度股市 看衰這個市場

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 16:40

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摩根士丹利 (Morgan Stanley said) 表示，繼續看好日本和印度股市，同時進一步下調對亞洲最大經濟體中國的股市前景預測，因為經濟成長幾乎沒有改善跡象。

摩根士丹利依然更青睞日本市場勝於亞洲新興市場。儘管稍微下調了日本股指的年終目標，但從當前水準來看，尤其是東證指數 (TOPIX) 將有 14% 的上漲空間。

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摩根士丹利預期日本通膨將有所改善，同時在企業改革強化的背景下，企業獲利也將維持強勁成長。

日本央行的鷹派信號打擊了日圓套利交易，使日股在 8 月初血崩，日經 225 指數和東證指數均跌入技術性熊市，但現今已收復大部分的失土。

摩根士丹利預測，隨著全球利率下降，市場風險偏好將廣泛改善，並認為多數經濟體有望實現軟著陸。不過，建議減少對亞洲晶片股的持有部位，更多轉向防禦性類股。

印股部分，摩根士丹利認為印度市場存在「引人注目的結構性機會」，原因是印度國內生產總值 (GDP) 強勁增長，盧比相對穩定，以及 GDP 成長對公司獲利的推動效應。

印度 Nifty 50 指數和 BSE Sensex 30 指數接近歷史高點，在全球股市近期震盪中表現較為穩定。

另一方面，摩根士丹利下調了對 2024 年中國各大指數的預期，包括 MSCI 中國指數、恒生指數和滬深 300 指數。

摩根士丹利預計 2024 年和 2025 年陸股的獲利增長和估值會較低，特別是因為第二季度 GDP 增速低於政府 5% 的年增長目標。

分析師在報告中指出，即使中國政府推出一些額外的政策寬鬆，可能為第四季帶來溫和的經濟復甦，但我們仍認為全年成長可能無法達到 5% 的目標。