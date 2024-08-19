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友通攜手印度夥伴 亮相在地化AI解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-19 22:12

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友通宣布將參加印度自動化工業大展Automation Expo 2024。(圖：友通提供)

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW)，宣布將參加印度自動化工業大展 (Automation Expo 2024)，並將攜手 AI 人工智能公司 Metafusion 合作開發的智能交通管理系統（ITMS）解決方案。

友通表示，此次將展出一系列產品包括智能交通管理系統、工廠自動化、AI 邊緣運算及強固型應用量身打造的嵌入式系統和工業電腦，以及已通過印度標準局（BIS）認證的工業電腦產品。


其中，與 Metafusion 合作開發的智能交通管理系統解決方案，採用友通 EC511-ADS 嵌入式系統，搭配第 12 代 Intel Core 處理器，具備機器學習能力，提供高性能運算和視覺處理能力，藉此提升解決方案效率、優化資源管理、降低營運成本，以及提升系統穩定性。

此外，友通還將展出搭載 Intel、AMD 和 Qualcomm 處理器的單板電腦（SBC）和主機板，專為嚴苛環境而設計，展現出卓越的可靠性與效能，另外二大亮點則是 Windows on ARM 和零售自助服務機，展現友通在不同應用領域的技術實力。

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