友通攜手印度夥伴 亮相在地化AI解決方案

友通表示，此次將展出一系列產品包括智能交通管理系統、工廠自動化、AI 邊緣運算及強固型應用量身打造的嵌入式系統和工業電腦，以及已通過印度標準局（BIS）認證的工業電腦產品。

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此外，友通還將展出搭載 Intel、AMD 和 Qualcomm 處理器的單板電腦（SBC）和主機板，專為嚴苛環境而設計，展現出卓越的可靠性與效能，另外二大亮點則是 Windows on ARM 和零售自助服務機，展現友通在不同應用領域的技術實力。