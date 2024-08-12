〈陸港盤後〉A股三大指數齊跌 兩市成交額不到人民幣5,000億

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中國人民銀行（央行）在上周五發布第二季貨幣政策執行報告，但這份報告依然無法提振投資人的信心。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，上述報告聚焦「促改革、穩增長、防風險」三大方向，注重「平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡」的關係，是下一階段引導金融支持實體和影響市場走勢的風向標。