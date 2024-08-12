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〈陸港盤後〉A股三大指數齊跌 兩市成交額不到人民幣5,000億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:30

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A股三大指數齊跌，兩市成交額不到人民幣5,000億。（圖：Shutterstock）

中國 A 股市場三大指數周一（12 日）收盤齊跌，滬指跌 0.14%，兩市成交額不到人民幣（下同）5,000 億元。

滬指周一收盤跌 0.14% 報 2,858.2 點，深證成指跌 0.24% 報 8,373.47 點，創業板指跌 0.2% 報 1,592.39 點。兩市成交額合計 4,959 億元。


房地產、旅遊餐飲、半導體、汽車等類股走低，環保、醫藥等族群逆勢走高。

香港恒生指數周一收盤漲 0.13%，報 17,111.65 點，恒生科技指數跌 0.2%，報 3,429.84 點。

國元證券表示，增量資金不足，短期內市場難以擺脫弱勢震盪格局。

中信建投證券表示，內需數據依然偏弱，對多數資金來說，需要確認擴內需政策實質顯著發力和經濟回穩。投資者需要保持耐心，等待進攻時機。

中國人民銀行（央行）在上周五發布第二季貨幣政策執行報告，但這份報告依然無法提振投資人的信心。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，上述報告聚焦「促改革、穩增長、防風險」三大方向，注重「平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡」的關係，是下一階段引導金融支持實體和影響市場走勢的風向標。

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