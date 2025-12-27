中國11月工業企業利潤銳減13.1% 創一年多來最大跌幅

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-27 11:41

據《路透》周六 (27 日) 報導，中國工業企業利潤在 11 月出現一年多來最快跌幅，疲弱的國內需求抵銷了出口韌性，再度顯示經濟復甦步履蹣跚，也支持外界要求進一步政策刺激的呼聲。

中國11月工業企業利潤銳減13.1%(圖：Shutterstock)

根據中國國家統計局周六公布數據，11 月工業利潤年減 13.1%，跌幅較 10 月的 5.5% 明顯擴大。儘管貨物出口表現優於預期，但在持續的出廠價格通縮背景下，利潤仍大幅下滑，對政策制定者施加更大壓力，要求採取更多措施，解決家庭消費長期疲弱。

‌



今年前 11 個月，工業利潤年增 0.1%，低於 1 至 10 月的 1.9% 增幅，部分原因是煤炭開採及洗滌產業利潤暴跌 47.3%。

這個約 19 兆美元規模的經濟體在年底前動能轉弱，但當局尚未推出新的政策支撐措施。

中國觀察人士指出，北京當局對部分指標仍感到些許安心，因為這些數據顯示官方設定的 2025 年約 5% 成長目標仍有機會達成，同時美中貿易休戰也有助於緩解緊張情勢。不過，市場普遍預期明年仍需要進一步政策支持，以提振內需與整體經濟成長。

中國國家統計局工業師統計師于衛寧在隨附聲明中表示，在全球環境動盪不安、產業從舊動能轉向新動能的結構調整持續進行之際，工業企業獲利的復甦仍需進一步穩固基礎。

美國智庫榮鼎集團 (Rhodium Group) 估計，中國 2025 年經濟成長率僅約 2.5% 至 3%，約為官方數據所暗示增速的一半，主因是今年下半年固定資產投資大幅下滑。就產業來看，中國國家統計局數據顯示，汽車業利潤年增 7.5%，較 1 至 10 月期間加快 3.1 個百分點。高科技製造業同樣是亮點，利潤年增 10.0%，較 1 至 10 月改善 2.0 個百分點。

在本月稍早的議程設定會議上，政策制定者承諾明年將維持「積極」的財政政策，以同時支持消費與投資。

中國政府也一再承諾要增強就業、提振家庭消費、推動物價回升，並穩定長期低迷的房地產市場。