頂級分析師示警：三大因素恐致明年迎來熊市 但Fed仍有應對空間

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-12 15:01

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曾先後準確料到亞洲金融風暴和全球金融危機的資深投資人、Quantum Strategy 總裁羅奇 (David Roche) 周一 (12 日) 表示，受聯準會 (Fed) 降息力道弱於預期、美國經濟走緩以及 AI 泡沫的影響，明年可能迎來熊市，

他在接受《CNBC》訪問時預估，Fed 不會將利率降至市場期望的 3.5%。根據芝商所 Fed 觀察工具數據，Fed 對 2025 年預估的利率中位數為 4.1%，而目前幾乎所有市場參與者都認為，到 2025 年 9 月，利率將低於 4.1%。

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羅奇還說，「第二件事是獲利不會達到預期，因為經濟將會放緩」，並指導致熊市的第三個因素是 AI 產業且已進入了泡沫地帶，並將在未來六個月左右退出，成為經濟成長放緩的驅動因素之一。

羅奇認為，上述三大因素足以導致明年出現 20% 的熊市跌幅，可能從今年底就開始下跌。他並表示這一數字並未將今年美國大選由誰勝出納入考量。

他並預期 Fed 接下來將降息 1 碼 (25 個基點)，但這也將導致利潤率下降，這一情況將在 2025 年逐漸發生。「若想讓 Fed 降息，經濟就必須放緩，勞動市場必須放緩，利潤率將面臨壓力。」

不過，羅奇指出，若這些因素引發熊市，Fed 將有應對的空間。「情況若比預期更糟，Fed 很可能有足夠的降息空間，Fed 多次這樣表示。」